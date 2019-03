¿Matrícula en mal estado? Ojo, es motivo de multa

Las placas de matrícula son uno de esos elementos que ya todos asumimos como normales, a fin de cuentas, es lo que nos permite identificar un vehículo y distinguirlo de cualquier otro, es algo así como su DNI de cara a la administración. La matrícula es la encargada de hacer de nuestro vehículo un elemento único en la carretera, por lo que circular con las placas de matrícula de forma irregular puede ser motivo de sanción.

Lavar el coche es algo que nos puede dar más o menos pereza dependiendo de nuestro "amor" por el cuidado de nuestro coche, pero ello no debe ser impedimento para que las placas de matricula de nuestro coche estén en perfecto estado siempre. De hecho, si no lo están, y dependiendo de su estado, podemos directamente no superar la inspección técnica obligatoria.

Si la placa de matrícula de nuestro coche (cualquiera de las dos, tanto la delantera como la trasera) son ilegibles por culpa de la suciedad (por ejemplo tras haber circulado por barro o por nieve) las autoridades pueden multarnos con hasta 200€. Es recomendable por tanto echar un vistazo de vez en cuando al estado de las placas de la matrícula, y pasarles un trapo cada cierto tiempo si solemos circular por firmes muy sucios.

Modificar de forma irregular la matrícula es, por descontado, una de las infracciones más graves que podemos llegar a cometer. De hecho, la sanción si nos pillan circulando con la matrícula modificada es de hasta 6.000€, procediendo además a la inmovilización del vehículo. Si nos damos cuenta de que hemos perdido una placa de matrícula o sospechamos que alguien nos las ha robado, es imperante acercarse a la policía para poner la denuncia correspondiente, donde se nos entregará un justificante para poder circular con nuestro vehículo.