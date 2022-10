El limitador de velocidad, o cómo se podría aplicar en el año 2024 de manera obligatoria

El coche moderno avanza ofreciendo sistemas de seguridad que permiten corregir errores del conductor, así como crear un ambiente en la carretera más seguro, valga la redundancia. Pero ahora Europa y la DGT quieren ir más lejos con el limitador de velocidad, sistema que hasta la fecha y por el momento es de uso opcional pero que en 2024 será obligatorio.

Hoy en día estamos hablando de un sistema muy presente en el coche moderno y que actúa, en muchas ocasiones, en consonancia con el control de crucero, pero porque el conductor así lo desea. De esta manera, el limitador de velocidad se encarga de emitir una señal -generalmente acústica- cuando superamos una velocidad que nosotros mismos hemos marcado o la que lee en la carretera a través de las señales, o bloqueando sobrepasar dicha velocidad.

Velocidad controlada por radar | PIXABAY

¿Qué nos dejará hacer el limitador de velocidad que será obligatorio?

Pero el sistema en el que está trabajando la Unión Europea es diferente al limitador de velocidad que todos conocemos. Este recibe el nombre de Intelligent Speed Assistant (ISA), y será capaz de medir la velocidad máxima de la vía y regular la del vehículo a esta. Es decir, mermará la intervención del conductor.

Aunque bien es cierto que este ya existe en el año 2022, los coches nuevos lo tendrán de serie en el año 2024 de manera obligatoria, mientras que en los vehículos previos se podrá instalar posteriormente. Pero, ¿cómo funciona realmente?

Velocímetro | Centímetros Cúbicos

En la actualidad, este sistema hace que el coche no exceda la velocidad a la que le indicamos circular con el control de crucero, pero en caso de pisar el pedal del acelerador este dejará de intervenir. El sistema ISA está pensado para que eso no suceda.

O al menos no si nosotros no lo desactivamos como el Start/Stop, por ejemplo. Y es que ante los riesgos que puede acontecer que no tengamos control absoluto sobre la aceleración del coche, el ISA contará con tres niveles de incidencia. El primero se encargará de avisarnos de que estamos superando el límite de velocidad; el segundo intervendrá endureciendo el pedal del acelerador para hacernos saber que estamos excediéndolo y buscando “frenarnos”; y el tercero el sistema controlará el coche de forma autónoma, frenando y acelerando cuando las condiciones de tráfico así lo demanden y permitan.

