De leyenda española del siglo XX a ser uno de los SUV 4x4 por los que merece la pena esperar a 2025

No va a ser ni la primera ni la última vez que veamos en el mundo del motor cómo renace una marca mítica reconvertida en algo distinto a lo que representó en su momento. Lo hemos visto ya con MG, la marca británica que ahora forma parte de un grupo chino con coches con una muy buena relación calidad/precio y opciones electrificadas muy interesantes. Lo hemos visto con modelos de leyenda como el Ford Capri o el Opel Frontera, reconvertidos en SUV. Y ahora es el turno de EBRO, una marca de origen español nacida a partir de lo que fue el aterrizaje de Ford en España a comienzos del siglo pasado.

Focalizados principalmente en la fabricación de vehículos pesados como camiones, furgones, tractores y maquinaria agrícola, sobre todo tras la guerra civil, la multinacional empezó a perder algo de interés en el mercado español tras la fundación de Seat con apoyo estatal. En dicha situación y con el riesgo de perder la producción industrial de vehículos junto a sus puestos de trabajo, las fábricas que tenía Ford en España se nacionalizaron, y se fundó Motor Ibérica SA.

Aun así, el negocio siguió teniendo mucho que ver con Ford, pues se licenciaron los camiones Ford Thames para fabricarse en España. Que se venderían bajo el nombre de una nueva marca: EBRO. Tras varios cambios de poder, y compras de otros fabricantes, Nissan compró la compañía, pasando EBRO a fabricar directamente algunos modelos japoneses en España, como es el caso de la conocida Nissan Vanette o el mítico Nissan Patrol.

Ebro S700 | Europa Press

No pasa mucho tiempo entre ocasión y ocasión en la que el abuelo de mi mujer, con décadas como pintor de carrocerías a sus espaldas, y me cuenta parte de la historia de las carrocerías de EBRO a las que tenía que dar la última capa de acabado. Eran carrocerías pesadas, principalmente camiones y furgones. Pero entonces empezaron a llegar al taller los Nissan Patrol de EBRO. Se distinguían por unos llamativos vinilos que no eran comunes por aquel entonces y que tuvieron problemas para aplicar en un primer momento. La marca japonesa tuvo que mandar a técnicos para formarlos en la instalación de dichos vinilos de la forma correcta. No fueron pocos los Patrol que recibieron la última capa de la pistola del abuelo, ni pocas las veces que he escuchado la historia a lo largo de los últimos años.

Otro de esos míticos vehículos de la marca era la EBRO Trade, que más tarde pasó a comercializarse directamente como Nissan Trade. Salvo que nacieras después del año 2000, y puede que incluso así, es completamente imposible que no hayas visto una Nissan Trade. Todavía están circulando por las calles españolas, al igual que algunos camiones de EBRO.

Por ello, la noticia de que vuelve EBRO es incluso emocionante para cualquier español. Todavía más si cabe si pensamos en que los coches se producirán en la fábrica de Barcelona de Nissan que iba a quedar sin actividad tras un cierre que se ha evitado gracias al acuerdo entre EBRO y el gigante chino del mundo del motor Chery.

EBRO Pick-Up | EBRO (Newspress)

La marca apuesta por coches grandes con enfoque off-road y todoterreno, enfocados en una motorización ecológica, con electrificación, hibridación y también combinación con motores de combustión. Así, se ha iniciado ya la producción de los primeros modelos que llegarían al mercado, los EBRO S700 y EBRO S800. Y se presentó el prototipo de la EBRO Pick-Up, un modelo que sigue el legado de la marca producción el EBRO Patrol. Todo sin olvidar una futura EBRO Van.

No serían modelos nada modestos, sino que llegarían con grandes pretensiones. El EBRO S700 y S800 estarían disponibles con dos motorizaciones, una pura de combustión, y un híbrido enchufable con una potencia de casi 350 CV y un par motor de más de 500 Nm. El S800 sería un SUV más grande que el S700, enfocado a uso familiar.

EBRO S800 | EBRO

Se espera que se fabriquen en España 150.000 unidades, gracias a los cuales se habrían salvado 1.500 puestos de trabajo. En el 2027 deberían salir de la línea de producción ya 50.000 unidades.

Esperar al año que viene podría ser una gran idea si estás planteándote hacerte con un SUV, pues el renacimiento de EBRO podría darte una gran opción si lo que buscas es un gran coche con capacidades off-road. Más aun teniendo en cuenta que la EBRO Pick-Up eléctrica 4x4 también estaría esperando su momento.