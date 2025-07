Lancia Ypsilon HF: Lancia vuelve a correr... pero en zapatillas

Lancia ha vuelto a hablar el lenguaje de las siglas HF, y lo ha hecho con un coche eléctrico, compacto y musculoso que promete rendimiento y emoción al volante. El nuevo Lancia Ypsilon HF ofrece 280 caballos, un 0 a 100 en 5,6 segundos y una estética que recuerda a viejos iconos de la marca, como el Stratos o la Fulvia Coupé. Sobre el papel, la propuesta parece sólida: una reinterpretación moderna del espíritu deportivo que durante décadas definió a la marca italiana.

El problema aparece cuando se rasca más allá de la ficha técnica. El nuevo Ypsilon HF comparte plataforma con otros modelos del grupo Stellantis, como el Peugeot 208 o el Alfa Romeo Junior. Su tracción delantera y su planteamiento eléctrico lo alejan, en sensaciones, de los modelos HF de siempre. No tiene la tracción total de un Delta Integrale, ni la radicalidad mecánica de un 037, ni el aroma de gasolina de una Fulvia HF. Tiene cifras, sí, pero no tiene carácter, y el carácter, en el mundo de Lancia, siempre ha sido tan importante como el cronómetro.

Se mire como se mire, el nuevo HF es un coche que va rápido, pero sin botas de rally. Va, como decía un aficionado en un foro italiano, “en zapatillas”. Cómodo, limpio, silencioso, rápido… pero sin el alma de aquellos modelos que se ganaron el respeto en los tramos. Es un coche más racional que emocional, y ese equilibrio puede jugarle tanto a favor como en contra, dependiendo de quién lo conduzca.

Entre la herencia y el márketing

Lancia ha querido cubrir de historia al nuevo HF. El color "Arancione Lava", el logotipo con el elefante rojo, los asientos inspirados en el Delta Evoluzione… todo está ahí para recordar el pasado. Sin embargo, todo parece más una evocación que una convicción. El interior, sin materiales nobles como el Alcantara o las costuras visibles, deja una sensación de distancia con los acabados que uno esperaría de un coche que quiere representar lo más alto de una marca con historia.

El HF original no era un coche bonito: era una máquina eficaz. Tenía tracción total, tenía dureza, tenía el sonido de una válvula de descarga que parecía escupir fuego. El nuevo HF tiene un sistema de infoentretenimiento, tiene eficiencia energética y tiene una plataforma modular. Son dos mundos distintos, separados no solo por el paso del tiempo, sino por una forma distinta de entender el automóvil.

Sin embargo, no se puede negar que este nuevo Ypsilon HF va a funcionar. Va a atraer a nuevos clientes, va a venderse bien y va a ocupar un hueco en el mercado que estaba vacío para Lancia desde hace décadas. El reto será convencer a los que aún recuerdan lo que significaba una pegatina HF en el capó.

Lancia Ypsilon HF | Lancia

El espíritu se resiste a electrificarse

No es una cuestión de potencia, ni siquiera de precio. El coche tiene la fuerza, tiene los frenos y tiene el diferencial para defenderse en una carretera de curvas. Pero no tiene el sonido, ni la violencia, ni la necesidad de luchar contra el volante. No hay turbo lag, no hay latigazo en las reducciones, no hay humo saliendo del escape. Es otro tipo de rendimiento. Más civilizado. Más limpio. Más fácil. Y quizá por eso, también, menos memorable.

Lancia ha hecho un coche coherente con su tiempo. Ha devuelto las siglas HF a los catálogos. Ha pintado el coche de naranja y le ha puesto un elefante en el morro. Pero sigue sin devolvernos aquella sensación de estar ante algo especial, algo que no podía medirse en cifras. El nuevo Ypsilon HF es rápido, sí. Pero la pregunta es: ¿es un Lancia HF?

Puede que estemos ante el primer capítulo de una nueva historia. Una historia que empiece con zapatillas y acabe, quién sabe, otra vez con botas de rally. Por ahora, lo que tenemos es un coche eléctrico que corre, pero que aún no ha aprendido a morder.