La Justicia lleva la contraria a la DGT: no te pueden multar por cada rueda en mal estado

Las ruedas son un elemento fundamental para la seguridad del coche ya que son su único punto de contacto con el asfalto. De ahí la importancia de su mantenimiento: no solo para evitar riesgos, también sanciones. Las multas por circular con neumáticos en mal estado (con grietas, cortes o abultamiento) o con el dibujo por debajo de la profundidad mínima legal (1,6 milímetros) son individuales: te penarán con 90-120 y con 200 por cada unidad. O eran porque una sentencia de la justicia madrileña ha llevado la contraria a la DGT.

Vamos con los hechos. Tal y como informa Cinco Días, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid sancionó a un conductor dos veces en un mismo día. ¿La razón? Los neumáticos de su vehículo estaban tan desgastados que no cumplían con el mínimo legal: la primera multa fue para la rueda delantera derecha y la segunda fue para la delantera izquierda.

Neumáticos | Diario Motor

Primer recurso: desestimado

Como apuntábamos antes, la cuantía de cada una fue de 200 euros así que, en total, el castigo ascendía a 400 euros. El infractor pagó la primera y recurrió la segunda, pero Tráfico desestimó su recurso de reposición y mantuvo los dos expedientes: uno para cada rueda. El conductor decidió, entonces, recurrir ante la Justicia… y ésta se puso de su parte.

El Juzgado número 10 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha anulado una de las dos sanciones basándose en el principio ‘non bis in ídem’. Éste establece que nadie puede ser condenado dos veces por una misma infracción o hecho punible.

Una fórmula que ha sido factible porque el caso cumple los dos requisitos necesarios: identidad fáctica de lo enjuiciado y existencia de una condena con idéntica valoración jurídica y que en el mismo proceso exista pluralidad en las sanciones principales y una identidad de sujetos, hechos o fundamentos que impiden sancionar doblemente por un mismo delito.

Neumáticos | Pyxabay

La decisión del juez

Así las cosas, el juez, basándose en este principio de ‘non bis in ídem’, considera que Tráfico está sancionando con dos multas una misma infracción y establece que solo puede imponerse una de ellas para castigar un hecho idéntico.

A esto hay que añadir que, por otro lado, no existe tipo sancionador donde se acredite que la infracción cometida por el conductor es consecuencia de cada una de las dos ruedas que están en mal estado y no cumplen con los requerimientos legales. La sanción, por lo tanto, es única y no se pueden llevar a cabo dos expedientes diferentes con sanciones distintas: la primera anula la segunda porque vulnera el principio antes mencionado.