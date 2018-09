Jeep Cherokee 2019: actualización para el SUV americano

El Jeep Cherokee es uno de los productos estrella del fabricante americano. Su presencia en la gama de Jeep se remonta décadas atrás, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos a nivel internacional. La última generación del Cherokee es un producto más global, pensado para un cliente más cosmopolita que, no obstante, no se olvida de las excursiones en campo.

El Cherokee recibe ahora una actualización para impulsar las ventas en su segundo ciclo de vida, una actualización que a nivel estético destaca por un nuevo frontal más armónico, mejor rematado. Las ópticas, más afiladas, reciben tecnología LED, mientras que los paragolpes integran mejor las molduras decorativas en terminación cromada.

En el interior las diferencias son notables: pese a que el diseño sigue siendo similar, la calidad de los materiales utilizados es sensiblemente superior. Además, el Cherokee 2019 estrena una nueva instrumentación, nuevas tapicerías y molduras y, sobre todo, nuevos sistemas multimedia gracias a la incorporación de la cuarta generación del sistema UConnect HD, con pantallas de hasta 8.4 pulgadas. Además, el Cherokee 2019 recibe todo un paquete de sistemas de seguridad predictivos, entre los que destacan, por ejemplo, el control de crucero adaptativo con capacidad de detención o el sistema de mantenimiento de carril.

Jeep Cherokee 2019 | Jeep

Mecánicamente el Cherokee utiliza, en Europa, un motor diésel 2.2 Multijet II con 150 y 195 CV, asociables a cajas de cambio manuales de 6 relaciones o automáticas de 9 velocidades. En unos meses llegará, además, un nuevo motor de gasolina 2.0 turbo con nada menos que 270 CV, situándose como el tope de gama. En otras regiones hay disponibles otros propulsores, como un exótico 3.2 V6 Pentastar con 272 CV.

El Cherokee 2019 llega a España con tres acabados: Longitude, Limited y Overland, estando disponible desde este mismo mes con un precio que arranca, antes de descuentos, en 44.200€. El año que viene la gama se completará con el acabado Trailhawk, especialmente diseñado para los amantes de la conducción off-road.