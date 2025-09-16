El sistema de moda en china para que no conduzcas cuando sales a tomar algo

El transporte en automóvil ha evolucionado a tal escala y a tal nivel de diversificación que para el futuro, incluso a corto plazo, se ha vuelto impredecible. Los taxis no se extinguieron,, pero hace tiempo que han quedado relegados a un segundo plano... A un tercer plano... A un cuarto plano. Bueno, es que las alternativas van proliferando y llegaremos a ese momento en el que ya no se deba pedir un coche, sino un conductor.

Aunque puede que eso en realidad no sea tanto cosa del futuro. No sucede en todas las regiones y no tenías por qué estar al tanto. Pero en esta década van estableciéndose tantas modalidades que los Uber y los Cabify se han vuelto lo más normal del mundo, pasando de la nueva forma de alquiler a lo más convencional que puedes encontrar. Mientras tanto, la lista se va agrandando.

En Norteamérica, los coches robot, esos que te pasan a buscar sin conductor y te llevan a destino con su conducción autónoma, se consolidan. Lo que ocurre en el gigante asiático es, digamos, absolutamente todo lo contrario. En lugar del coche sin conductor, allí se invierten los papeles: el conductor sin coche. Mejor dicho, el conductor con tu coche. ¿Dejarías que un extraño tome el mando de tu automóvil mientras tú ocupas el asiento trasero? Tómate unas cuántas cervezas y luego me respondes.

Alcohol al volante | Pixabay

El "daijia": Un servicio consolidado

El conductor designado, como figura de seguridad vial, no es ninguna novedad. Ahora bien, en China decidieron que no era necesario que fuera algún integrante de tu grupo de amigos. Aquí, la confianza la debes depositar en un desconocido responsable conocido allí como daijia, que significa, precisamente, "conductor designado". Se trata de un chofer que se dirige, ya sea en bicicleta plegable o patinete, al punto solicitado por el cliente. En realidad, algo similar a lo que ocurre cuando pides comida por delivery, solo que la persona no acaba su trayecto cuando entrega la comida.

Si eres este último, procura llevar el maletero vacío o con suficiente espacio, porque puede que una vez que ambos se encuentran, el daijia guarde su transporte en tu vehículo y lo retira una vez consumado el viaje. Un escenario que suele darse si el trayecto no es lo suficientemente largo como para que el chofer deba regresar en transporte público luego de dejarte en tu casa.

El daijia nació como respuesta a los accidentes ocasionados por conductores alcoholizados y como consecuencia de que desde hace casi 15 años, conducir en estado de ebriedad en China no implica contravención ni nada por el estilo, sino un delito penal. El servicio funciona, está regulado, está controlado por el Estado y los datos lo respaldan. Por año, se registran unos 200 millones de viajes de este tipo y en la última década se redujeron casi al 60 por ciento los accidentes por conducir con alcohol en sangre.