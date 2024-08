Italia advierte a Stellantis con un ultimátum que pone en riesgo 370 millones de euros

El ministro de Empresa y 'Made in Italy', Adolfo Urso, ha criticado que el grupo multinacional automovilístico Stellantis no haya dado respuesta sobre su intención de construir la gigafactoría para producir baterías en Italia, y ha advertido que de lo contrario, moverán los fondos públicos destinados a su construcción a otra parte.

'Hemos estado esperando estas respuestas durante demasiado tiempo", ha dicho el ministro italiano el pasado jueves en el marco de las 45° edición del Encuentro de Rimini. Si Stellantis no nos responde positivamente sobre el proyecto de gigafactoría en Termoli, los recursos del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) se asignarán a otros: no podemos perderlos porque Stellantis no cumple sus compromisos", ha advertido Urso en declaraciones recogidas por la agencia italiana Nova.

Jeep Avenger e-hybrid | Centímetros Cúbicos

ACC (Automotive Cells Company), una 'joint venture' respaldada por Stellantis (como inversor mayoritario), Mercedes-Benz y TotalEnergies tiene planes para levantar tres plantas de baterías en Europa: en Douvrin, Francia (ya operativa); Kariserlautern, Alemania y Termoli, Italia, con un coste total de 7.000 millones de euros.

No obstante, en junio ACC anunció la paralización de los proyectos de las plantas de producción de baterías en Alemania e Italia, debido a la baja demanda de vehículos eléctricos, al tiempo que cambiaba su estrategia para producir baterías de litio de bajo coste.

En este mismo evento, Urso confirmó la existencia de conversaciones avanzadas que mantiene el Ejecutivo italiano con fabricantes chinos de automóviles que desean producir vehículos en suelo italiano.

Opel Mokka | Opel

ACC tenía planeado ejecutar el proyecto de su gigafactoría en Italia a través de la conversión de una planta de fabricación de motores Stellantis en Termoli, y preveía una inversión total de alrededor de 2.000 millones de euros, incluidos 370 millones de euros de subvenciones públicas, provenientes del plan recuperación y resiliencia italiano con fondos de la Unión Europea.

La planta de ACC de producción de baterías para vehículos eléctricos en Termoli se esperaba que comenzara a operar en 2026. Mientras tanto, la compañía ha dicho que confirmará su cronograma industrial y de construcción a finales de este año o principios de 2025.