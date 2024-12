Te han estado engañando: esto es lo que costará cambiar la batería a tu coche eléctrico en 2030

Estamos muy acostumbrados a escuchar que cambiar las baterías de los coches eléctricos, por avería, supone un gran gasto, sin embargo, nada que ver con la realidad. Al menos, no cuando pase algo de tiempo. De hecho, para 2030será más barato cambiar la batería de un vehículo eléctrico que reparar un motor de combustión y el coste de este cambio oscilará entre los 3.200 y 4.000 euros, pero siempre dependiendo del tamaño y coste de cada batería.

Si tienes un coche eléctrico y te preocupa el desembolso que pueda ocasionarte cambiarle la batería, quítate ese temor de la cabeza. En 2030, las baterías costarán la mitad que en 2023 y, ahora, te preguntarás el motivo de este descenso. Pues bien, los precios del litio y el cobalto se han estabilizado debido a una combinación de fuerzas de mercado. Además, ese abaratamiento está haciendo que la cadena de suministros de batería sea más sostenible.

BYD bateria | BYD

Precios en función de los costes de fabricación y materiales

El límite mínimo para el precio de las baterías depende de los costos de fabricación y de los materiales empleados. Incluso, los fabricantes externos y el valor de segunda vida de los antiguos paquetes de los vehículos eléctricos contribuyen a que los precios de las baterías disminuyan aún más.

Otros muchos factores como el cambio a baterías LFP, que son menos costosas de fabricar y no utilizan cobalto, así como el reciclaje de baterías influyen en la reducción de los costos.

Durabilidad superior a las de un teléfono móvil

En comparación con la batería de tu teléfono móvil o electrodoméstico, las baterías de los vehículos eléctricos presentan una vida útil muy cuidada, pues cuentan con gestión térmica, de voltaje y buffers de capacidad para evitar que se carguen al 100%.

Las baterías de los móviles están diseñadas para ser ligeras con un tamaño pequeño y en su gran mayoría desechables, ya que lo que se espera es que de uno a dos años cambies tu móvil. Además, no tienen un software que proteja su vida útil , ni hardware que la enfríe, y por supuesto, no cuentan con un margen de capacidad no utilizada que impida que la cargues al 100 % o la descargues al 0 %.

Baterías | Centímetros Cúbicos

Por tanto, no tiene nada que ver el uso que se la a la batería de un móvil que a la de un vehículo eléctrico, ya que en la gran mayoría de los casos estamos acostumbrados a utilizar el móvil desde el 100%, hasta más o menos el 10% todos los días.

Garantía contra la degradación excesiva

Sí estás pensando en comprar un vehículo eléctrico de segundo mano y dudas de las condiciones de la batería, puedes estar tranquilo, pues estos coches cuentan con una garantía contra la degradación excesiva durante al menos ochos años.

Otros factores a tener en cuenta a la hora de comprobar el estado de la batería es que debes esperar el promedio, en función de la marca, el año y el modelo, así como también revisar si hay valores atípicos, tal y como harías con un vehículo con motor de combustión.