El Gobierno multará a las ciudades que no implementen las ZBE antes de finales de año

Más de dos años después de aprobarse la Ley de Cambio Climático que exigía la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el Gobierno ha decidido jugar el papel de poli malo y amenazar con sanciones a las ciudades que, reuniendo las condiciones demográficas o de calidad de aire establecidas por el Ejecutivo, aún no las han implementado. En total, un centenar de municipios se han resistido hasta el momento a hacerlo por distintas razones. Es más, solamente un tercio de las más de 150 localidades que tenían esa obligación han cumplido con su deber, según los datos que manejan desde Moncloa.

Por lo tanto, se avecinan unos meses convulsos. Sobre todo porque la Abogacía del Estado avala que el Ministerio de Transportes sancione oficialmente a los consistorios que pidieron las ayudas en su momento para implantar estas ZBE que implican restricciones de tráfico principalmente. Para librarse, la solución es muy clara: activarlas antes de que acabe el año. Dicho esto, hay que recordar que las ciudades que tenían que implantar sí o sí esta medida son aquellas que tienen una población de 50.000 habitantes al menos, así como territorios insulares y localidades de más de 20.000 habitantes que incumplían la normativa en materia de calidad del aire.

Entre subvenciones y trámites

El contexto actual de las ZBE es el siguiente: apenas hay 53 ciudades que las tienen establecidas y más de 90 las están tramitando y se mantienen pendientes de que llegue la aprobación final. Dicho esto, el Gobierno ha decidido meter prisa ante la lentitud que ha visto en muchos municipios y el temor a que no las tengan listas antes del 31 de diciembre de 2025. De no cambiar el panorama en la medida que desea el Ejecutivo, las sanciones podrían suponer la devolución íntegra de las subvenciones concedidas en su día, las cuales a su vez procedían de los fondos europeos Next Generation.

Otra opción que manejan en Moncloa es condicionar, a través del Ministerio de Transportes, las ayudas estatales al transporte público durante la segunda mitad del año, unos fondos destinados a optimizar el funcionamiento de las redes de buses urbanos e interurbanos. Para ello, como indican fuentes gubernamentales a El País, "los municipios tienen que mandar una declaración responsable de que la ZBE se encontrará en funcionamiento a lo largo de 2025. Es decir, pueden a día de hoy no tenerla pero estar en proceso de tenerla".

Zaragoza ha captado el mensaje

No obstante, hay quien ha respondido ya al aviso del Gobierno. Zaragoza es una de ellas dado que ha decidido adelantar la implementación de las ZBE para este 2025 y no para marzo del año que viene como tenía previsto en un principio. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad maña, Natalia Chueca, quien al mismo tiempo ha opinado que las condiciones fijadas por el Gobierno para acceder a las ayudas al transporte público "son cada vez más duras".