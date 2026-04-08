La función que llega a CarPlay antes que a Android Auto que ha sorprendido a los usuarios

Para los amantes de las llamadas interminables, llega a Apple CarPlay la aplicación de Google Meet, con el matiz de que únicamente estará enfocada en el audio en vez de en el video, por evitar distraer al conductor.

Con la app de Meet se pueden organizar llamadas con múltiples integrantes en tan solo un par de toques, dado que al estar utilizándolo en un coche desaparece la opción de video, los controles quedan limitados a un par de botones para silenciarnos o abandonar la llamada.

La utilidad de esta nueva aplicación va más allá de simplemente tener una conversación relajada con alguien, va enfocada a poder atender llamadas de corte más profesional que requieran de más de dos personas al teléfono.

Google Meet | Google

Lo más curioso de todo esto es que siendo una app desarrollada por Google, que cuenta también con Android Auto, ha llegado antes al sistema operativo para automóviles de Apple, CarPlay. Esto ha generado una situación un tanto sorprendente para muchos usuarios, a pesar de que la compañía ya haya confirmado que Meet llegará a su sistema pronto.

La base de usuarios que disponen de un iPhone en sus manos no es nada pequeña, por eso, cabe la posibilidad de que Google haya querido darse prisa en captar la atención de los usuarios que están fuera de su ecosistema antes que atender a los que ya tiene en el bote.

De hecho, no son pocas las aplicaciones desarrolladas por la gigante norteamericana que funcionan mejor en dispositivos con iOS que en teléfonos con Android.