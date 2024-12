Fiabilidad absoluta en un coche irrompible de Toyota que puedes tener sin entrada por 250 €/mes

Tres adjetivos que se les puede adjudicar a los coches de Toyota son: fiables, seguros e irrompibles. Y no hace falta comprar un SUV de Toyota para que esto sea así, incluso los coches compactos y pequeños tienen estas características, como es el caso del Toyota Aygo X Cross.

Este coche esta pensado para circular por ciudad, por eso es un coche de dimensiones pequeñas, tiene una longitud total de 3,7 metros. Esto quiere decir que es un coche que se moverá ágilmente por la ciudad, incluso por las calles más estrechas. Y por supuesto, otra de las ventajas de las que sea pequeño es que es fácil de aparcar, algo que vendrá muy bien sobre todo en ciudades grandes.

A pesar de ser pequeño, este modelo es 11 milímetros más alto que su predecesor. Eso implica que el conductor tendrá una mejor visión de la carretera, lo cual sin duda hace que sea más seguro. Y hablando de seguridad, este coche incorpora el sistema Toyota Safety Sense, un conjunto de ADAS y otras funciones que permiten conducir de una forma más segura. Por ejemplo, incluye el asistente de aparcamiento con sensores de parking delantero y trasero y de mantenimiento de carril, sistema de frenado automático pre-colisión con detector de peatones y ciclistas, entre muchos otros.

Toyota Aygo X | Toyota

El maletero no es muy grande, pues tiene tan solo 231 litros de capacidad. Aún así, hay que recordar que es un coche diseñado para moverse por la ciudad, no para viajar, por lo que el maletero es suficientemente amplio como para llevar los bultos del día a día.

Aunque es un coche corto, sigue teniendo 5 puertas, para que los pasajeros traseros entren más cómodamente en el coche. Eso sí, se trata de un coche de 4 plazas, pero eso no es algo negativo teniendo en cuenta que así los dos pasajeros traseros tendrán más espacio.

En cuanto al confort, el Toyota Aygo cuenta con muchos detalles que hacen la vida más fácil. Por ejemplo, tiene entrada y arranque sin llave, un volante de cuero multifunción y asientos calefactables que vienen muy bien en las frías mañanas de invierno.

Toyota Aygo X | Toyota

Lleva instalado un cuadro de mandos con velocímetros sobredimensionado de 4,2 pulgadas y cuenta con la pantalla Toyota Smart Connect de 9 pulgadas. Esta pantalla es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, lo que facilita la conexión del móvil a esta.

El motor gasolina que incorpora es de 1 litro y de 3 cilindros en línea que genera una potencia de 72 CV, lo suficiente como para moverse por ciudad.

Ahora lo más importante, el precio. Y es que estamos ante un coche bastante asequible por el cual no tenemos que dar entrada si no queremos al financiarlo. Su precio es de 14,275 euros con los máximos descuentos aplicables. Si decidimos no dar entrada, tendremos que pagar 48 cuotas de 236,45 euros y una última cuota de 7.219,83 euros. Si damos entrada, las cuotas que paguemos al mes bajarán de precio, pero eso dependerá de la situación de cada uno.