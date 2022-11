Existen coches que necesitan dos seguros obligatorios y no, posiblemente, no lo sabías

El hecho de que nos compremos un coche no significa que automáticamente vayamos a poder circular por vía pública con total libertad y sin tener que preocuparnos de nada más. La compra y propiedad de un vehículo a motor lleva a aparejados una serie de responsabilidades entre las que se encuentran, por ejemplo, abonar de manera periódica el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) o acudir también periódicamente a las estaciones de ITV para verificar que nuestro vehículo se ajusta a la ley y se encuentra en buen estado.

No obstante, la obligación primordial de todo conductor es contratar un seguro de responsabilidad civil para nuestro vehículo, una acción que nos permite estar protegidos frente a las acciones del resto de usuarios pero, sobre todo, nos permite liberarnos de cualquier responsabilidad surgida tras una acción fortuita y no malintencionada a bordo de nuestro vehículo. Lo que muchos conductores no conocen es que para conducir algunos coches son necesarios dos seguros obligatorios y, ojo, en ocasiones también dos permisos de conducir diferentes. ¿Cómo es eso posible?

Dos seguros obligatorios para tu coche

Así es. La respuesta, además, es más sencilla de lo que muchos estáis pensando. Tan fácil como pensar en aquellos vehículos que utilizan un remolque o caravana cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) es superior a 750 kg. En estos casos es necesario contratar un seguro adicional que cubra las posibles eventualidades derivadas del remolque, pero además es obligatorio que ese remolque cuente con una placa de matrícula específica para éste, una placa que seguro que en más de una ocasión has visto aunque ahora mismo no caigas: una placa de matrícula de color rojo con caracteres en color blanco.

En caso de que estemos interesados en conducir nuestro vehículo con un remolque con las características que acabamos de describir, tienes que recordar también que es obligatorio contar con un permiso de conducción específico, el permiso B96, una autorización que permite conducir un conjunto de vehículos cuya Masa Máxima Autorizada no supere los 4.250 kg en total. Al ser una autorización 'complementaria' al permiso de conducir B1 no es obligatorio realizar una prueba práctica para obtenerlo, pero sí es necesario superar dos pruebas prácticas.

