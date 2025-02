Estos 4 coches pequeños miden menos de 4 metros pero ofrecen buen maletero y todo el espacio que necesitas

Seamos claros, un coche pequeño no siempre quiere decir poco espacio y maletero irrisorio. Hay algunos compactos que aprovechan cada centímetro y hoy vengo a demostrártelo con cuatro opciones que pueden encajar muy bien en tu día a día, salvo que te dediques a las mudanzas. Miden menos de cuatro metros, y son: Hyundai Inster, Fiat Grande Panda, Mazda 2 Hybrid y Suzuki Swift.

Pequeño por fuera pero enorme por dentro, así es el Hyundai Inster

Prueba Hyundai Inster | Centímetros Cúbicos

El Hyundai Inster mide tan solo 3,82 metros de largo. Te adelanto que es el más corto de la lista. El espacio interior está muy bien trabajado. Y también su maletero: según la disposición de los asientos traseros, varía entre 238 y 351 litros. Su precio: inferior a 25.000 euros para la versión con batería de 42 kWh.

Fiat Grande Panda, el más grande

Fiat Grande Panda | Fiat

El Fiat Grande Panda, con sus 3,99 metros de longitud, es el más grande de esta selección y también el que tiene el maletero más amplio. Con 361 litros de capacidad, supera con claridad a sus rivales. Pero el auténtico detallazo está en su diseño, que consigue optimizar muy bien la habitabilidad tanto en el maletero como en el interior. La versión híbrida costará sobre 19.000 euros y la versión eléctrica rondará los 24.000 euros.

Hola, Mazda 2 Hybrid. Hola consumo de mechero

Mazda2 | Mazda

El Mazda 2 Hybrid mide 3,94 metros. Su maletero de 286 litros no es el más grande, pero sigue siendo muy útil para el uso cotidiano. La clave es el modelo híbrido, que consigue un consumo de 3,8 a 4,2 l/100 km, ideal para moverse por la ciudad. La calidad de sus acabados y su diseño elegante lo convierten en una opción a tener en cuenta. Su motor de 116 CV estará a partir de 25.850 euros.

Suzuki Swift, top en espacio y agilidad

Suzuki Swift | Suzuki

No hacen falta muchas palabras para hablar del Suzuki Swift. Él se defiende con su historia. Eso sí, yo te cuento que tiene 3,86 metros de largo y un maletero de 265 litros. Como habrás podido observar, su capacidad de carga no es la más grande, pero en su interior se aprovecha cada rincón, y hasta que no estás dentro, no eres totalmente consciente. Es el coche ideal para quienes tienen una vida ajetreada en la ciudad. Desde 18.500 euros en su versión básica.

¿Cuál es el mejor para ti?

No puedo contestar esto por ti, pero si analizamos detalladamente lo que hemos comentado en párrafos anteriores:

Si el maletero es una prioridad para tí, el Fiat Grande Panda, con sus 361 litros.

Si buscas un coche 100% eléctrico, tienes que elegir el Hyundai Inster.

Si buscas algo eficaz y práctico, el Mazda 2 Hybrid.

, el Mazda 2 Hybrid. Si vives en ciudad y tus días son muy entretenidos, el Suzuki Swift es perfecto.

Cualquiera de estos cuatro demuestra que el tamaño no lo es todo y que un coche pequeño puede ofrecer grandes cosas y ser mucho más espacioso de lo que imaginas.