El equipo cliente de Porsche, Manthey, competirá en Le Mans con dos 911 GT3 R

Manthey alineará dos 911 GT3 R LMGT3en las 24 Horas de Le Mans con el objetivo de lograr la tercera victoria consecutiva en su categoría. Ambos 911 competirán con una decoración especial en color plata, en homenaje al éxito del Porsche 356 SL Coupé que corrió en Le Mans hace 75 años. Durante la jornada previa de entrenamientos, los dos coches han logrado unos tiempos por vuelta rápidos y constantes.

Este año, 186 pilotos competirán en tres categorías en la carrera de resistencia más importante del mundo. Se espera que, otra vez, más de 300.000 espectadores acudan al Circuito de las 24 Horas los días 13 y 14 de junio. Veinticinco coches tomarán la salida en la categoría LMGT3. Tras las victorias y los títulos de campeón de los dos últimos años, el equipo cliente de Porsche AG se encuentra entre los favoritos de esta categoría. El domingo pasado, el 911 GT3 R ya demostró su potencial: el coche número 91 marcó el segundo mejor tiempo en GT3 durante la jornada de pruebas oficiales.

911 GT3 R LMGT3 | Porsche

Al volante del coche número 91, inscrito por Manthey DK Engineering, se encuentra el piloto oficial Ayhancan Güven, de Turquía. El actual campeón del DTM y antiguo piloto Júnior de Porsche se turnará con James Cottingham, de Gran Bretaña, y el ruso Timor Boguslavskiy. El coche gemelo, el número 92, competirá bajo el nombre de The Bend Manthey. En este caso, el piloto oficial Richard Lietz se pondrá al volante. El austriaco, uno de los más exitosos en Le Mans con seis victorias de clase, compartirá el Porsche 911 GT3 R con el australiano Yasser Shahin y el italiano Riccardo Pera.

Como tercera prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia FIA (WEC), las 24 Horas de Le Mans constituyen el momento álgido de la temporada. Entre las características destacadas de la prueba figuran la longitud del circuito (13,626 kilómetros) y el hecho de que se otorgan el doble de puntos para el campeonato. La carrera dará comienzo el sábado 13 de junio a las 16:00 horas (CEST).

911 GT3 R LMGT3 | Porsche

El histórico circuito situado al sur de la ciudad de Le Mans, donde residen 150.000 habitantes, está compuesto en su mayor parte por vías públicas. En condiciones normales, cientos de camiones y turismos circulan a diario por la recta de Hunaudières en su trayecto entre Le Mans y Tours.

Entre los tramos más exigentes se encuentran las curvas Porsche: las altas velocidades y las estrechas escapatorias contribuyen a la emoción del lugar. El circuito, situado en el departamento francés de Sarthe, está a disposición de los equipos para realizar pruebas solo una vez por temporada. Estas tuvieron lugar el domingo pasado.

911 GT3 R LMGT3 | Porsche

El programa deportivo de este año incluye la Porsche Carrera Cup Brasil. Michael Fassbender hará una aparición especial al volante de un Porsche 911 GT3 Cup en Le Mans dentro de dicho campeonato. El actor estadounidense de Hollywood, de raíces germano-irlandesas, conoce bien el circuito: en 2022 y 2023, Fassbender compitió en las 24 Horas de Le Mans al volante de un Porsche 911 RSR.