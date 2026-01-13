Las nota que han sacado las ciudades españolas en calidad del aire con el nuevo límite 2030 en el horizonte

Según ha apuntado la organización a través de una nota de prensa, se han basado en datos "provisionales" de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de las principales ciudades, que en total suman "casi 12 millones de habitantes".

El nuevo límite de la Unión Europea sitúa para el 1 de enero de 2030 la cantidad de dióxido de nitrógeno permitido en 20 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), mientras que el "obsoleto valor límite anual vigente" se sitúa en los 40 μg/m3, una cifra que "no se supera en España desde 2022".

La asociación ecologista ha recordado que la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 μg/m3. Madrid (32 μg/m3), Málaga (31 μg/m3) y Granada (30 μg/m3) son las tres ciudades que superan o igualan la treintena de microgramos por metro cúbico de aire de dióxido de nitrógeno, seguidas de cerca por Barcelona (29 μg/m3) y Murcia (29 μg/m3).

contaminación atmosférica, hospitalizaciones | Sinc

Estos datos se han obtenido midiendo la Plaza Elíptica en Madrid, la Avenida Juan XXIII en Málaga, el Granada Norte en la ciudad nazarí, el Ensanche en Barcelona y San Basilio en Murcia.

Más moderadas, aunque también por encima del límite para el 2030, están Pamplona (27 μg/m3), Valencia (26 μg/m3), Sevilla (25 μg/m3), Bilbao (25 μg/m3), Vigo (25 μg/m3), Oviedo (24 μg/m3), A Coruña (23 μg/m3), Palma (22 μg/m3), Córdoba (22 μg/m3), Zaragoza (21 μg/m3) y Burgos (21 μg/m3). Solo dos ciudades, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife, ambas con 20 μg/m3, no superarían el límite impuesto por la Unión Europea para dentro de 4 años.

La organización ecologista ha explicado las "elevadas diferencias" entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares en tamaño por la "deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico", que "no están emplazadas" en los puntos elevados de contaminación.

Suprimir la contaminacion del aire por combustibles fosiles evitaria mas de 5 millones de muertes anuales | Sinc

Ecologistas en Acción ha asegurado que esta contaminación la emite principalmente el "tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles" y pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en las áreas urbanas. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que en niveles altos puede irritar los pulmones y causar problemas respiratorios.