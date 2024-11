De esta manera la DGT controlará el uso 'ocasional' de los coches históricos

Los coches históricos vuelven a estar de moda. Vuelven a ser una pieza muy valiosa de coleccionista, y no tan coleccionista, y son el reclamo de muchos de los amantes de los coches. Además, se ha visto en estos vehículos como una oportunidad para saltarse la restricción de la zona de bajas emisiones.

La nueva normativa contempla que los coches históricos no tienen que llevar puesta la pegatina de la ITV, y pueden circular por cualquier parte, sin tener en cuenta las zonas de bajas emisiones. Los históricos son todos aquellos matriculados hace 30 o más años, y que no han sufrido ninguna modificación técnica. Se espera que, con la nueva regulación, el registro de vehículos históricos aumente de los 42.000 actuales hasta los 120.000.

El motivo es simple: la DGT no permite que estos coches tengan un uso cotidiano. Es decir, no se pueden usar para hacer viajes, ir a comprar, al trabajo, etc. Su uso está limitado a 96 días al año, y para acudir a eventos de coches clásicos como exposiciones, concentraciones o, los que puedan, participar en rallys.

Para que esto se cumpla la DGT se ajusta al artículo 5 de la nueva norma, en la que afirma que, para permitir que un vehículo sea catalogado como histórico, tiene que llevar una declaración responsable del propietario, en la que prometa no usarlo más de 96 veces al año, y únicamente para eventos, ya que estos coches no cumplen con la normativa vial. En el caso de no llevar esta declaración, el vehículo no podrá ser considerado histórico, pese a cumplir el resto de requisitos.

El problema es que no hay un método claro con el que la DGT pueda asegurar que se cumple la normativa. El organismo ya ha explicado que confía en el uso responsable de cada uno de los propietarios para cumplir con las nuevas normas.