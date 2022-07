Escuela de Centímetros Cúbicos: punta tacón y doble embrague

Esta semana, en la escuela de Centímetros Cúbicos, os hemos enseñado cómo se hace el doble embrague y el punta-tacón. Dos técnicas de conducción deportiva muy interesantes que podemos aplicar en el día a día. Eso sí, siempre y cuando, tengamos un coche manual.

La función del doble embrague es igualar la velocidad de régimen del motor para que sea lo más parecida a la que va a tener con la nueva marcha, ya sea subir o bajar. Generalmente se utilizaba en vehículos pesados o en vehículos antiguos que no cuentan con cajas de cambios sincronizadas.

Además, le quitaremos esfuerzo al embrague y a la caja de cambios, haciendo que las marchas entren de una forma más sencilla y evitando los tirones típicos de la retención.

El punta-tacón se utiliza para una conducción más deportiva. Como en el doble embrague, su función es igualar la velocidad de régimen del motor a la que va a tener con la nueva marcha. Pero en este caso, solo a la hora de reducir, para evitar que las ruedas motrices se bloqueen por la diferencia de velocidad de la transmisión.

A la hora de pisar el freno, lo haremos con la punta del pie, y lo más cerca posible al acelerador. Pisamos el embrague y cuando la caja de cambios pase por punto muerto, daremos un golpe de gas al mismo tiempo que estamos frenando, consiguiendo el régimen óptimo de revoluciones, metiendo la marcha o las marchas anteriores. Después, soltaremos el embrague y continuaremos con nuestra conducción.

Estas técnicas requieren práctica, por lo que si no las has utilizado nunca, es mejor que lo hagas con suavidad, a velocidades bajas, sin poner en peligro ni a ti, ni a los demás ni tampoco la mecánica en el coche. Ya que se trata de mejorar nuestra conducción y no de empeorarla. Si quieres ver cómo se hacen en movimiento, dale al play.

