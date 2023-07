El elemento que la DGT no quiere que uses desde el 1 de julio, pero sólo en autopista y autovía

Los triángulos de señalización de emergencia han acompañado a los automovilistas durante décadas, siendo los encargados de alertar al resto de usuarios de la carretera de la presencia de un peligro inminente debido a un accidente, una parada involuntaria o una avería. Sin embargo, el uso de los triángulos no está exento de riesgos, hasta el punto de que cada año decenas de personas pierden la vida cuando salen de sus vehículos para colocar los triángulos.

Por eso, aunque los triángulos cuentan ya con un sustituto oficial (la luz V16) que aún tardará un par de años en ser obligatoria, la Dirección General de Tráfico ha decidido tomar cartas en el asunto y reducir, en la medida de lo posible, los riesgos en caso de una detención de emergencia. Y es que desde el 1 de julio la DGT elimina la obligatoriedad de utilizar triángulos de emergencia en autovías y autopistas: el objetivo principal de esta medida es reducir los atropellos y las fatalidades relacionadas con averías en estas vías de alta capacidad.

Ya no tendrás que poner los triángulos en autopista

A partir de ahora, la normativa exime el uso de los triángulos de emergencia en autovías y autopistas, independientemente de si el vehículo posee o no la luz V16 conectada. No obstante, en carreteras convencionales, travesías o vías urbanas, el uso de los triángulos sigue siendo obligatorio. Esto significa que, si no tenemos una luz V16 en nuestro coche, deberemos llevar aún con nosotros un juego de triángulos reflectantes.

En cuanto a la colocación de los triángulos, en España, la norma general establece que es necesario encender las luces de emergencia y situarlos a una distancia de 50 metros detrás del vehículo, de manera que sean visibles a una distancia de 100 metros. Sin embargo, esto solo debe hacerse si es seguro salir del vehículo y las condiciones del tráfico lo permiten. Es importante destacar que está prohibido caminar por la vía, ya sea por los carriles o arcenes, para colocar los triángulos de emergencia.

En España, no señalizar adecuadamente un vehículo averiado se considera una infracción leve, conllevando una multa de 80 euros (o 40 euros en caso de pronto pago). Dependiendo de la situación, esta infracción puede ser considerada grave, aumentando la multa a 200 euros. Asimismo, no llevar el chaleco reflectante ni los triángulos constituye una falta leve, sancionada también con una multa de 80 euros. En ninguno de estos casos se restarán puntos del permiso de conducir.