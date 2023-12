El documento de tu seguro que sí debes llevar impreso para viajar con libertad

En España, la contratación de un seguro para vehículos es una práctica obligatoria y legal. La normativa española establece que todos los propietarios de automóviles deben contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros en caso de accidente, un seguro que es obligatorio para circular y se considera una medida crucial para garantizar la seguridad y protección de todas las partes involucradas en cualquier situación de peligro o de riesgo relacionada con el tráfico.

Los seguros para vehículos en España varían en cobertura y precio, ofreciendo opciones que van desde la responsabilidad civil básica hasta pólizas más completas que abarcan daños propios y asistencia en carretera. La obligatoriedad de contar con un seguro no solo responde a requerimientos legales, sino que también sirve como salvaguarda para los conductores ante posibles situaciones en las que ellos no son los culpables. En este contexto, la contratación de un seguro para vehículos no solo es un acto normativo, sino una precaución esencial para afrontar con responsabilidad los imprevistos que puedan surgir en la vía.

Desde hace ya varios años la obligatoriedad de contar con una póliza de seguros no está ligada a la obligatoriedad de contar con el recibo en formato físico. Sin embargo, hay documentos asociados a nuestra póliza de seguros que sí conviene llevar en nuestro coche, en formato físico, si lo que queremos es circular con total libertad y, a la vez, con total tranquilidad sea cual sea la zona en la que nos encontramos.

El documento que sí deberías llevar impreso en el coche

Estamos hablando de la Carta Verde, un certificado internacional reconocido en numerosos países europeos, que garantiza la cobertura de responsabilidad civil obligatoria para aquellos conductores que cruzan fronteras. Emitida por las compañías de seguros, la Carta Verde demuestra que el vehículo está debidamente asegurado, facilitando la circulación en el extranjero.

De esta manera, si bien en el caso del recibo o de las condiciones particulares de nuestra póliza no es necesario llevarlos en formato físico (impreso) sí es más que recomendable contar con la Carta Verdeimpresa entre la documentación de nuestro coche, ya que no en todos los países cuentan con los mismos sistemas de comprobación de seguros que tenemos en nuestro país.