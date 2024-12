El diésel aún no ha muerto, y las berlinas tampoco: este mechero con la mejor relación calidad/precio cuesta solo 14.390 euros

Entre tanto SUV, aún hay personas a las que les siguen gustando otros tipos de coche que aparentemente no están de "moda". Hablamos de las berlinas. Aunque es cierto que ya no son las más vendidas, tuvieron muchísimo éxito entre los 80 y los 2000. Y es que son coches elegantes, cómodos y espaciosos como es el caso del Fiat Tipo Sedán.

Este Fiat tiene un motor diésel 1.6 MT que entrega una potencia de 130 CV. Una de las cosas que más destacan de Tipo Sedán es que su consumo es de 4,6 litros por cada 100 kilómetros. Es decir, que consume muy poco, lo que ayudará a ahorrar bastante en combustible. Es el coche perfecto para aquellos que tengan que viajar mucho y quieran gastar poco en combustible.

Por otro lado, es un coche elegante que tiene sitio para toda la familia. Y es que se trata de un coche de 5 plazas y 5 puertas con un maletero que alcanza una capacidad de 520 litros. Por lo que habrá espacio suficiente para todas las maletas y sobrará para guardar más cosas, como comida, materiales para los hobbies o lo que se quiera.

Claro, el hecho de que sea un coche amplio y cómodo también se debe a que es un coche largo. Su longitud total es de 4,53 metros. Aunque no es de los más largos de su clase, se notará a la hora de aparcarlo.

Lo mejor de este coche es que no solo es elegante, si no que también tiene un estilo ciertamente deportivo. Su diseño no es aburrido, llamará la atención, sobre todo en el color Océano Azul.

En el interior del coche se encuentra el volante y el pomo de la palanca de cambios con un tacto suave, para hacer que la conducción sea más confortable. Los asientos son de tejido reciclado negro con "monograma Fiat" y son muy cómodos.

También incorpora una pantalla de info-entretenimiento de 5 pulgadas, en la cual, gracias a la cámara trasera, se ve lo que hay detrás del coche a la hora de aparcar. Esto es muy útil para evitar golpes en el estacionamiento. El cuadro de mandos es una pantalla de 3,5 pulgadas en la que se muestra claramente la información relativa a la conducción.

Además, incluye una serie de ADAS que aumentan la seguridad al conducir. El control de somnolencia del conductor, el asistente de mantenimiento de carril y el asistente de velocidad inteligente, son algunos ejemplos de los ADAS que incorpora.

El precio del Fiat Tipo Sedán financiándolo es de 14.390 euros, bastante asequible. Esta oferta es para clientes particulares que financien mínimo 24 meses con Stellantis Financial Services España.