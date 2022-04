La DGT niega que se vaya a prohibir fumar en el coche...de momento

Seguro que en los últimos meses te has enterado del intenso debate que se ha generado en torno al hecho de fumar en el coche: son millones de personas las que fuman, y muchas de ellas lo hacen en el coche a diario. Al fin y al cabo, el coche es un espacio privado y, como tal, sus ocupantes pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no comprometan su seguridad ni la de ningún otro usuario y, evidentemente, siempre que se ciñan a la normativa vigente.

El hecho de fumar en el coche se ha convertido en objeto de debate, ya que cada vez hay más voces que apuestan por una regulación de este gesto al volante. Parecía que con la llegada de la nueva Ley de Tráfico que lleva ya vigente desde hace poco más de un mes había llegado el momento de gestionar este hecho, pero la realidad es que no ha sido así. Merece la pena destacar, por otro lado, que ya es posible recibir una multa si se fuma al volante, pero no por el hecho de estar fumando sino por el hecho de no prestar la suficiente atención a la circulación.

La DGT niega que se vaya a prohibir fumar en el coche

Ahora ha sido el propio Director General de la DGT, Pere Navarro, el que ha asegurado que no está en la agenda de la DGT establecer la prohibición de fumar en el interior de los coches, aunque sí ha advertido de que supone "un riesgo claro, cierto y evidente" para la seguridad en la conducción. De cualquier manera, se recomienda encarecidamente no hacerlo: según diferentes estudios, el simple hecho de encender un cigarrillo mientras se circula a 120 km/h supone reducir la atención a la circulación durante más de 100 metros.

Por otro lado, cabe recordar el hecho de que el Ministerio de Sanidad está trabajando en la creación de una norma que, esta vez sí, prohíba fumar en el interior de los vehículos siempre que en éstos viajen mujeres en estado de gestación o menores de edad, una norma que ya está vigente en muchos países de nuestro entorno entre los que se encuentran, por ejemplo, Francia o Italia.

Fumar al volante también supone un riesgo adicional: el de deshacerse de la colilla. Si bien muchos fumadores depositan las colillas en el cenicero de sus vehículos, aún son muchos los que intentan deshacerse de ella arrojándola por la ventanilla del coche, un gesto que supone un importante peligro para la circulación y, de hecho, está gravemente sancionado: desde 200€ de multa económica y la retirada segura de 4 puntos del carnet de conducir.

