Cuesta 40.000 € menos que el Audi Q5 más top, pero presume de tener uno de los récords más raros de Nurburgring

Škoda dejó de ser la firma con la relación calidad-precio de referencia hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que ya no jueguen esa baza, es que ahora, la marca checa apuesta por objetivos más ambiciosos y los precios, como ocurre cuando se sube el listón, no son tan “de derribo”.

Pero claro, ¿cómo puedes tener precios imbatibles, con coches como el Škoda Kodiaq RS? Por mucho que se ajuste el precio, automóviles como ese tienen que ser caros por obligación. Se trata de la versión más prestacional del SUV checo, pero también uno de los principales baluartes de la propia Škoda, uno de sus coches más grandes, caros y rápidos.

Un motor con 265 CV, pero sobre todo, con 400 Nm de par

Skoda Kodiaq RS 2021 | Skoda

El Kodiaq RS es un SUV de altas prestaciones y un claro talante dinámico y deportivo, porque no es lo mismo ser potente y rápido, que ser deportivo y tener una conducción dinámica y divertida. Y todo empieza con su motor, el ya conocido 2.0 TSI EVO del Grupo Volkswagen, que para la ocasión, anuncia 265 CV y 400 Nm de par. Es el mismo motor que monta, por ejemplo, el Volkswagen Golf GTI, que no es precisamente poco.

Gracias a ese propulsor, el Kodiaq RS presume de una velocidad de 231 km/h, que no está nada mal para su tamaño y peso –4,76 metros de largo y 1.866 kilos de peso–. El sprint hasta los 100 km/h tampoco está nada mal, cifrado en 6,3 segundos, mientras que el consumo medio se queda en 8,2 litros cada 100 kilómetros, otro dato que, dado el tamaño y el peso, es más que aceptable.

Además, se puede escoger el Škoda Kodiaq RS con siete asientos, lo que significa que es el único modelo de su tipo. Es decir, no hay más opciones con siete plazas y unas prestaciones claramente deportivas.

Mucho más barato que un Audi SQ5

Skoda Kodiaq RS interior | Skoda

No obstante, uno de los mejores argumentos del Škoda Kodiaq RS, es el precio. No hay nada similar, por un precio como el que pide la marca. Por el Kodiaq RS de cinco plazas, la cantidad que pide la Škoda asciende a 58.050 euros, mientras que por la versión de siete plazas, la cuantía pasa a ser de 59.965 euros.

En cuanto a la versión de siete plazas, no tiene rivales, pero la de cinco asientos se podría comparar, por ejemplo, con un Alfa Romeo Stelvio, que es poco más potente y también más caro –y menos práctico–. Uno de los modelos referencia, el Audi SQ5, es más potente, más rápido y también tiene, por ejemplo, una mayor calidad, pero es notablemente más caro.

Concretamente, el Audi SQ5 tiene un motor de 341 CV y etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos y alcanza los 250 km/h, todo ello por un precio de 85.730 euros.