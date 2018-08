5 consejos para minimizar el riesgo de que te roben el coche

En España se roban, cada día, más de 100 vehículos. De hecho, en 2017, se sustrajeron más de 44.000 vehículos en todo el país. En verano, además, este acto delictivo se multiplica debido a la cantidad de coches que se desplazan, por lo que unos sencillos consejos para minimizar el riesgo de robo son siempre bienvenidos.

1. REVISA SIEMPRE QUE HAS CERRADO

En la actualidad todos los coches utilizan mandos a distancia para abrir y cerrar. Sin embargo, los cacos, que lo saben, utilizan "inhibidores" para que al apretar el botón del mando a distancia el vehículo no se cierre, de forma que, aunque uses el mando a distancia, el vehículo no se cierra. Revisa siempre, cada vez que cierres el coche, que las cerraduras han actuado correctamente.

2. UTILIZA MÉTODOS ANTIRROBO

La simple presencia de métodos antirrobo clásicos hace que los ladrones se lo piensen dos veces a la hora de robar tu coche. Los sistemas antirrobo no son infalibles, pero su presencia sirve para disuadir a los ladrones, que saben que tardarían más en deshacerse de estos sistemas, con el consiguiente riesgo de ser pillados.

3. NO DEJES NADA A LA VISTA

En la actualidad, nuestros coches se han convertido en, prácticamente, una extensión de nuestras oficinas, de nuestros hogares. De cualquier manera, procura no dejar nada de valor a la vista: ni navegadores, ni gafas de sol, ni smartphones. Te arriesgas así a que cualquier desaprensivo te rompa un cristal y te cause un auténtico destrozo en el interior.

4. APARCA EN LUGARES CONCURRIDOS

En ocasiones, el simple hecho de aparcar en un lugar concurrido es suficiente para que los ladrones descarten tu vehículo. La continua afluencia de personas y vehículos hace que el robo sea más difícil, descartando los vehículos que están aparcados en los lugares con mayor afluencia.

5. UTILIZA SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN GPS

La localización GPS es de lo más útil cuando se trata de recuperar un vehículo sustraído. Al determinar la posición exacta del coche, es muy fácil hacer un seguimiento, facilitando las tareas de recuperación. Instalar uno de estos sistemas no es caro y te puede salvar de un buen susto.