Las consecuencias de viajar más de cinco personas en un coche van más allá de una multa de hasta 500 euros

Aunque no lo parezca, se trata de una práctica que se repite con demasiada frecuencia: superar la capacidad de transporte de un vehículo. No hacemos referencia a la del maletero, sino a la del habitáculo. Viajar acompañado por un número de personas que supera las plazas homologadas del vehículo va más allá de la multa económica: se trata de un asunto de seguridad.

Conocer el número de plazas homologadas y la masa máxima autorizada (un dato importante en este caso) es tan sencillo como consultar la ficha técnica de tu coche. Dar por sentado que el vehículo tiene cinco plazas oficiales (el conductor y cuatro acompañantes) es un error, puesto que hay modelos con cuatro asientos y con siete. Hay que añadir, además, que, desde 2006, los niños cuentan igual que los adultos a la hora de cuantificar la ocupación del vehículo.

Las sanciones: de 80 a 500 euros

¿Cuáles son las consecuencias de viajar superando el número de plazas económicas? La primera de ella es económica: las multas oscilarán entre los 80 y los 500 euros, tal y como explica el RACE. La cifra dependerá del porcentaje de ocupación:

Si está por debajo del 50%: es una infracción leve que conlleva una sanción de 80 euros.

Si está por encima del 50%: es una infracción grave que implica una multa de 500 euros, la retirada de cuatro puntos en el carnet de conducir y la inmovilización del vehículo.

Cabe destacar que será el conductor quien deba asumir estos castigos, pero no es el único que puede ser sancionado cuando no respetamos el número de plazas homologadas. Si por este hecho los ocupantes viajan sin el cinturón de seguridad, recibirán una multa de 200 euros (en este caso no se aplica la retirada de cuatro puntos en el carnet de conducir). Y si alguno de ellos es menor, la responsabilidad será de sus padres o tutores.

Menos seguridad para todos… y para el coche

La económica no es la única consecuencia derivada de esta infracción. Viajar más personas de las permitidas pone en jaque la seguridad de todos los implicados porque si hay más gente de la debida, el conductor tiene menos visibilidad y el incremente del peso transportado se traducirá en un comportamiento más torpe sobre el asfalto.

A esto hay que sumar otro hecho especialmente relevante (sobre todo en caso de accidente) del que ya os hemos hablado al repasar las infracciones: si hay más ocupantes de los legales, no hay sistemas de seguridad para todos. O lo que es lo mismo: habrá adultos y niños que viajen sin su correspondiente cinturón de seguridad o Sistema de Retención Infantil.

Y si alguien se está planteando la posibilidad de que alguno de sus acompañantes viaje en el maletero, tenemos malas noticias: está prohibido y catalogado como infracción grave, que está penada con una multa de 200 euros.

El seguro del coche

Hacíamos referencia, hace un momento, a la posibilidad de sufrir un accidente. Si en el coche viajan más personas de las permitidas por ley, la compañía de seguros cubrirá los daños a terceros, aunque puede que no ocurra lo mismo con la indemnización por los daños personales provenientes de la garantía voluntaria: según el RACE, podría ponerte problemas o, directamente, no dártela. ¿Y qué pasaría con la indemnización a los ocupantes? Podrían negarse a concederla si en el coche iban más ocupantes de los permitidos.

