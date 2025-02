Comprar un coche no tiene por qué ser caro si eliges el modelo español con más historia por poco más de 14.000 €

El Seat Ibiza es el coche español más vendido de la historia con unas 5,5 millones de unidades. Te los encuentras desde Portugal hasta Estonia. Y nuestra marca nacional sigue empeñada en aumentar las cifras récords de su modelo estrella con actualizaciones y ofertas como la que estará disponible durante el mes de febrero.

Con un motor de combustión de 1.0 litros, tiene distintas mecánicas entre los 80 CV y los 150 CV de potencia. Cuantos más caballos, mayor consumo, hasta 5,5 litros cada 100 kilómetros, mientras que la versión de 80 CV se queda en 5,0 litros, así como en una aceleración de 0 a 100 en 15,3 segundos y una velocidad máxima de 172 km/h.

Seat Ibiza FR Aniversario | Centímetros Cúbicos

Un buen coche para viajar aun siendo un utilitario

El precio de este Ibiza parte en 14.150 euros, lo que le sitúa entre los coches más baratos de todo el mercado. No hay que obviar una desventaja, su motor de combustión solo le permite disfrutar de la Etiqueta C de la Dirección General de Tráfico. Por lo tanto, no puede circular en las Zonas de Bajas Emisiones, cada vez más extendidas.

Estas desventajas se compensan con otros muchos beneficios como su amplísimo espacio de carga. Su maletero es de 355 litros y llega hasta los 1.165 litros con asientos traseros abatidos. En definitiva, que tiene una capacidad de transporte que no le corresponden a su segmento, el B, sino a coches más grandes.

Seat Ibiza Marina Pack | Seat

Android Auto, Apple CarPlay y ADAS

El Seat Ibiza ya incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla de visualización táctil de 8,25 pulgadas que se conecta inalámbricamente a los dispositivos móviles mediante Android Auto y Apple CarPlay. Aunque sea un coche de combustión, se acopla a las novedades tecnologías del mercado.

También respecto a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) como control y limitador de velocidad, alerta de cambio de carril, lector de señales, sistema de alamar de colisión, control de arranque en pendiente, reconocimiento de señales de tráfico o sistema de frenado anti-multicolisión.

El Seat Ibiza nacido en 1984 estaría orgulloso de cómo la marca continúa con su legado y, sobre todo, por no dejarle atrás, adaptarlo a los avances del tiempo. Que Seat sobreviva, porque el Grupo Volkswagen (al que pertenece el fabricante español) ha planteado su desaparición, dependerá bastante de que el Ibiza y otros modelos históricos respondan en el mercado.