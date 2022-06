¿Cómo es el timo de Bizum que se está extendiendo en la compraventa de coches de segunda mano?

La llegada de la tecnología, y concretamente las nuevas formas de pago, está provocando la aparición de nuevos métodos para timar y estafar. Uno de los más recientes está relacionado con Bizum, el conocido sistema de pagos instantáneos.

Los estafadores están utilizando este servicio para realizar y solicitar pequeños pagos de forma sencilla con el teléfono móvil. Te explicamos cuál es el método para que no logren engañarte.

Los estafadores buscan por Internet anuncios de particulares que venden un coche. Una vez localizado, llaman a esta persona y se gana su confianza. Para ello son capaces de revelar información privada como el número de DNI, que como podéis imaginar es falso.

El comprador asegura que, aunque quiere comprarlo, ahora mismo no tiene el dinero suficiente para realizar todo el pago, pero que sí le gustaría pagar una reserva o adelanto a través de Bizum. Acto seguido avisa al vendedor de que le llegará un mensaje a través de Bizum con el asunto “Pago cómo señal”, o algo similar.

Si el vendedor acepta está transacción habrá sido engañado, ya que no se trata del recibo de un pago, sino una solicitud de pago para que sea el vendedor quien gaste el dinero. Es importante que te fijes antes de aceptar si se trata de una solicitud o no. Si has caído en el engaño, lo mejor que puedes hacer es acudir a las autoridades.

