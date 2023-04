Cómo ahorrar más del 50% en la ITV del coche

Todos los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España deberán someterse a inspecciones técnicas periódicas, según la normativa vigente. Sin embargo, la frecuencia de la inspección técnica de cada tipo de vehículo depende de su categoría y clasificación. De esta manera, no es lo mismo acudir con un ciclomotor que con un camión, de la misma manera que no es lo mismo acudir con un vehículo de uso particular que con uno que se destina, por ejemplo, a uso como taxi.

Un dato importante, especialmente si queremos ahorrarnos unos cuantos euros cada vez que nos toque acudir a la ITV, es que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) muestra las tarifas de ITV para 2023 actualizadas a nivel nacional. Ojo, porque, solo algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra tienen reguladas tarifas concretas para coches eléctricos, y en algunos casos, las tarifas son inferiores debido a que se realizan menos pruebas, especialmente en el ámbito de emisiones y ruidos.

No obstante, hay algunas comunidades autónomas donde la regulación de tarifas se encuentra al margen de la propia CCAA, lo que ha generado diferencias significativas de precios entre unas regiones y otras. Un estudio realizado por la asociación de consumidores Facua revela que la diferencia en precios puede llegar a ser hasta del 167% en los motores de gasolina y casi el 100% en los diésel.

¿Es posible ahorrar con cada ITV?

Madrid es uno de los territorios donde la gestión de los centros de ITV es privada y el servicio está liberalizado, lo que significa que son las estaciones las que fijan los precios y cada una de ellas puede ofrecer ofertas puntuales. Según la web de Applus, en Madrid el precio de la ITV para un vehículo a gasolina puede rondar los 49,95 €, mientras que para un vehículo diésel puede llegar a los 59,95 €, y para un vehículo eléctrico se mantiene en 49,95 €.

Por otro lado, en la Región de Murcia también se encuentran precios de ITV que son de libre competencia. Según las tarifas de Itevelesa, un vehículo a gasolina puede costar alrededor de 40,13 €, un vehículo diésel 53,97 €, y una moto 25,08 €. Estos precios son notablemente diferentes a los de otras comunidades autónomas, lo que evidencia la disparidad de tarifas en el territorio nacional.

En el caso de Ceuta, es el territorio más caro en términos de ITV para vehículos a gasolina catalizados, con un precio de 42,87 €. Le siguen el País Vasco con 39,21 € y Cantabria con 36,07 €. Mientras tanto, Melilla, con 28,93 €, es la comunidad autónoma con las tarifas más bajas para vehículos a gasolina catalizados.

Como ves, las diferencias son muy importantes entre comunidades, lo que nos lleva a recordar un truco con el que podemos ahorrar: teniendo en cuenta que contamos con plena libertad para acudir a la ITV que nos plazca dentro del territorio nacional, es más que recomendable conocer las tarifas de las ITV en las comunidades que tenemos cerca de casa, de forma que si nos resulta rentable, podemos acudir a otra comunidad a pasar la ITV ahorrando así más del 50% si cuadramos bien los números. ¿Vale la pena la inversión de tiempo en acudir a otra CCAA para ello?