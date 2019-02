Los 4 colores de las señales de nieve que debes conocer

En invierno es relativamente habitual encontrarse con fuertes tormentas cargadas de precipitaciones que, en determinadas zonas de nuestra geografía, se ponen de relevancia en forma de nieve y hielo. Conocer de antemano las condiciones de la calzada por la que vamos a circular es más importante de lo que parece, y las señales nos ayudan con un simple vistazo. Aquí tienes los cuatro colores que hacen referencia al estado de las carreteras nevadas:

1. Verde

Comienza a nevar, pero la vía aún se mantiene inalterada en su estado. Se limita la velocidad máxima a 100 km/h en autovías y autopistas para turismos y vehículos de hasta 3.500 kg, y a 80 km/h en el resto de vías. Los camiones, por su parte, tienen prohibido adelantar y tienen que mantenerse obligatoriamente en el carril derecho.

2. Amarillo

La calzada comienza a cubrirse de nieve, aunque aún es posible circular sin que esté completamente cubierta por el hielo. La velocidad máxima se limita a 60 km/h, estando prohibida la circulación para los camiones. La iluminación de cruce debe estar conectada de forma permanente para todos los vehículos que circulen por la carretera.

Carretera nevada | Agencias

3. Rojo

La carretera está completamente cubierta de nieve, por lo que la circulación se vuelve prácticamente imposible. Los vehículos articulados, camiones y autobuses no pueden circular, pudiéndolo hacer sólo los turismos equipados con cadenas o con neumáticos de invierno, a una velocidad máxima de 30 km/h. Si se encuentran vehículos bloqueados, se recomienda no rebasarlos si no se tiene la certeza de poder seguir avanzando.

4. Negro

La calzada se encuentra en estado de bloqueo, no hay posibilidad de circulación para ningún vehículo a excepción de unidades de rescate y quitanieves. Es imperante estacionar lo más orillado posible para no molestar a los vehículos quitanieve o de emergencia, debiendo permanecer en el vehículo con la calefacción encendida si no se tiene acceso rápido a un refugio.