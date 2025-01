El coche eléctrico chino que está triunfando se queja de campañas críticas de sus rivales

El mercado chino de eléctricos está viviendo una revolución en los últimos años. Múltiples marcas del país asiático han entrado en Europa, batiendo récords y desestabilizando el sistema ya conocido. Pero no es oro todo lo que reluce, ya que existen en China demasiadas marcas, y la competencia es feroz. Eso lleva a campañas publicitarias de desprestigio, algo que ha criticado un directivo de Xpeng, como recoge Electric-Vehicles.

En concreto, fue el jefe de relaciones públicas, de nombre Alex, el que ha vertido estas críticas en la red social Weibo. El foco de las críticas se centra en dos empresas automovilísticas chinas, una que produce en el sur, y otra en el norte. Les acusa de provocar una “difamación negativa” hacia su nuevo modelo: el Xpeng Mona M03.

Alex afirma que estas dos marcas se “obsesionan constantemente” con el Mona, el eléctrico más vendido de Xpeng, y que lleva cuatro meses superando las 10.000 unidades vendidas. Pero esto no es nuevo para el directivo, ya que asegura que estas campañas negativas “han estado en curso durante los últimos dos meses”.

Xpeng Mona M03 | Xpeng

Aunque todavía no ha revelado los nombres de las dos empresas que han llevado a cabo estas campañas, asegura que lo hará próximamente. Pese a ello, ha asegurado una empresa que no es: Xiaomi. Esto se debe a que un comentario en esa red social le preguntaba sobre si era Xiaomi la marca que estaba detrás de estas “difamaciones”, a lo que Alex respondió: “Xiaomi es un buen amigo”.

Aquí no se quedaron las críticas del jefe de relaciones públicas de Xpeng, ya que no está viendo efecto ninguno en las empresas que se metían con el Mona M03. “¿aún no se han quedado sin presupuesto para tirar basura? No parece haber ningún cambio notable en sus ventas”.

Por el momento, XPeng sigue con su idea de expansión, y acaba de presentar su nuevo modelo, el G7, con la idea de ser competencia directa del superventas de Tesla: el Model Y. Además, la empresa china consiguió una alianza con Volkswagen para instalar 20.000 cargadores de carga ultrarrápida en China.