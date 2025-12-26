No es chino, pero sí el coche eléctrico del pueblo nacido en Europa que ahora mismo es la mejor compra del mercado

El pequeño en naranja, inmaculado y reluciente. No debiera esperarse menos cuando se trata de un ejemplar de la casa, sobre todo en días en que el champagne francés se descorcha. A su lado, el utilitario, ya no tan pequeño, el que cambió motor de combustión por motor eléctrico, y que, como le ocurrió al R4, ha crecido en dimensiones. El personal aplaude. ¿Es el urbanita del pueblo? En la actualidad y entre los eléctricos, podría decirse que sí.

En España, hoy no hay hatchback a batería pura más vendido que el Renault 5 E-Tech, cuyo imparable andar a nivel nacional es muestra de su presente general. Una berlina deportiva, un SUV mediano y un SUV compacto. Solo esos pueden felicitarse por ser los únicos en superarlo en el mercado del país, aunque vender más que un modelo con menos de un año y medio en producción no debiera ser gran motivo de orgullo. En especial para el KIA EV3 y el Tesla Model Y: entre éstos y el R5 eléctrico no hay, en absoluto, un abismo que los separe en cantidad de entregas.

El coche puede aparecerte en cualquier momento en la vía pública, cualquiera de los cerca de 4.500 Renault 5 E-Tech matriculados en España desde su lanzamiento es capaz de manifestarse cuando menos te lo esperas, lo que indica que estamos en presencia de un fenómeno que, como tal, te lleva a preguntarte por los méritos que lo explican.

Renault 5 | Renault

El Renault 5 E-Tech sale como pan caliente de su planta de producción

Razones para considerar comprarlo no faltan: las opciones mecánicas, la dinámica de conducción, su autonomía de sobra para la ciudad y más allá, una digitalización para las masas y a prueba de fundamentalistas de mandos físicos, su atractivo tanto por fuera como por dentro, su precio, la certeza de ser una reinterpretación de un clásico que no ha decepcionado en el intento... Pues, creo que, si de enumerar se trata, existen 100.000 razones que lo avalan.

Todo lo anterior lo porta cada una de las 100.000 unidades del actual R5 que han salido de fábrica, porque esa es la cifra que el fabricante del rombo acaba de alcanzar tras los primeros 15 meses de producción de su eléctrico superventas. El dato que sintetiza su demanda es el siguiente: en la planta Ampere ElectriCity que opera en Douai, este compacto convive con otros vehículos a batería, como el Megane, el Scenic y su gemelo japonés: el Nissan Micra. Aún así, ninguno de éstos sale como pan caliente tanto como el pequeño que ya no es tan pequeño y que acapara las dos tercias partes del total de unidades que salen por día de la línea de montaje.

El eléctrico líder en su segmento en el mercado español, lo mismo en Países Bajos. El eléctrico más exitoso de todos tanto en Francia como en el Reino Unido, y el eléctrico de segmento B más vendido en el continente. Un posicionamiento relámpago ha demostrado el urbanita francés que parece no tener techo, salvo ese negro del que ha hecho una marca registrada y en especial cuando entra en juego el amarillo. No podía ser otra la combinación seleccionada para compartir el logro comercial con su antecesor.