'Caravaning', el boom de las caravanas y las autocaravanas llega a España

Aunque la playa siga siendo el destino preferido de la mayoría de la gente para irse de vacaciones, irse de excursión a explorar la naturaleza, alquilar una caravana e instalarse en un camping se está poniendo de moda y eso ha provocado un 'boom' en el sector 'caravaning'.

Los datos no engañan. Las matriculaciones de autocaravanas se han disparado un 352%, menudo dato, ¿no? Ya en 2017 se vendieron un total de 5.782 autocaravanas y comparándolo con la cifra de 2013... -se vendieron 1.293 autocaravanas- Sorprende.

Sólo en agosto de este año van a circular más de 150.000 autocaravanas por España. Si lo piensas con detenimiento, no es una mala opción para las vacaciones, literalmente vas con la casa a cuestas, lo que supone transporte y alojamiento en uno.

El destino lo eliges tú, aunque en la mayoría de los casos, los que viajan en caravana suelen ir a campings. Esto les viene muy tanto a los campings, como a los supermercados, restaurantes y comercios locales de las zonas cercanas.

Y te estarás preguntado cuánto te costaría irte de vacaciones con una autocaravana, ¿verdad? Pues se estima un gasto diario por vehículo de 100 euros y la ruta media de estas autocaravanas en agosto es de 17 días.

Antes, el perfil del usuario que formaba parte del caravaning como autocaravanista, era el de un matrimonio de más de 55 años con buen nivel adquisitivo pero esto ha cambiado. Ahora son familias de menos de 45 años y con niños. En cuanto al perfil del caravanista, es similar al del campista, familias de 30 a 50 años con hijos de hasta 16 años y parejas de más de 55 años.

Otro dato que te interesará saber es que en nuestro país no existe una normativa específica sobre el estacionamiento de autocaravanas y son vehículos que se pueden aparcar y acampar en los espacios legales indicados para ello. Si el vehículo contacta con el suelo "sólo con sus ruedas", no ocupa más espacio que el de la autocaravana, tiene las ventanas cerradas y no invade ningún espacio con sillas, o toldos, se considera que está aparcada y no acampada. En caso de estar en una pendiente, se permite el uso de calzos sin considerar que esté acampada.

Tipos de autocaravanas

Un estudio realizado por la DGT detalla los diferentes tipos de autocaravanas.

Capuchinas: El dormitorio se encuentra sobre la cabina de conducción y pueden viajar hasta siete personas.

Perfiladas: Parecidas a las capuchinas pero sobre la cabina hay un armario en lugar de un dormitorio y recomendada para que viajen entre dos y cuatro personas.

Integrales: Las más aerodinámicas. El habitáculo incluye una cabina más espaciosa y es apropiada para dos y cuatro personas.

Campers: Furgonetas de transporte de serie con la cabina de carga completa, el interior acondicionado como autocaravana e idónea para dos personas.

Las autocaravanas de peso superior a 3.500 kilos son consideradas autocaravanas a todos los efectos excepto que para conducirlas es necesario disponer del permiso de conducir tipo C.