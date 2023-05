Cambiarte de casa puede implicar una multa de 100 por parte de la DGT si cometes este error

Cuando uno piensa en mudarse no se le pasa por la cabeza, ni por asomo, la DGT, pero debería. Y es que de lo contrario uno puede enfrentarse a una multa de 100 euros, y con hipotecas de por medio seguramente sea lo que menos le apetezca a nuestro bolsillo.

Pero, ¿qué tiene que ver la Dirección General de Tráfico en nuestra mudanza personal? Realmente nada, pero sí que le incumbe lo que pase con los vehículos que tengamos a nuestro nombre. Y es que el error que podemos cometer al cambiarnos de casa reside en no comunicar el cambio de domicilio que afecta a nuestros coches.

Mudanzas | Internet

La multa de 100 euros de la DGT por no notificar el cambio de domicilio

Así sale recogido en el artículo 10 del Reglamento General de Conductores: “Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá ser comunicada por éste dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico”.

Pero el problema ya no es tanto la sanción en sí, sino los problemas que puede suponer para el propietario del vehículo. Y es que el hecho de no notificar el cambio de domicilio a la DGT hará que no tengamos ninguna notificación de esta, ignorando así multas con las que perderíamos la posibilidad de realizar el pronto pago.

DGT Web | Centímetros Cúbicos

Otro punto a tener en cuenta es el pago del impuesto de circulación, el cual se abona en el municipio donde el vehículo está registrado a 1 de enero. Y aunque bien es cierto que esto no nos afecta si la mudanza se realiza dentro de la misma ciudad, podemos evitar tanto la multa como los inconvenientes de una manera muy sencilla.

Y es que tramitar el aviso de cambio de domicilio tiene una tasa de 8,67 euros, pero nos olvidamos de numerosos problemas. Para ello, podemos recurrir a diferentes sistemas, tales como el número 060 habilitado por la DGT, la propia página web de la DGT o de manera presencial en el ayuntamiento o en la Jefatura de Tráfico correspondiente.