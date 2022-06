Del avión al automóvil: así es el elemento de seguridad que será obligatorio en tu coche a partir del mes que viene

Las cajas negras no son ninguna novedad, puesto que se trata de un elemento de seguridad que lleva en la aviación -y otros medios de transporte- desde tiempo inmemorables. Sin embargo, que sean de carácter obligatorio en el coche sí que es una novedad, y que lo sean a partir de julio de este año también. Así que vamos a descubrir todos y cada uno de los secretos las cajas negras que llevarán los coches, ya que son algo diferentes a las que ya conocemos.

Todo ello se remonta al ambicioso plan de la Unión Europea para introducir un conjunto de medidas de seguridad en el automóvil para evitar cifras escalofriantes. De esta manera, todas las nuevas homologaciones de coches nuevos que se realicen a partir de julio deberán incluir de manera obligatoria la caja negra, extendiéndose a todo coche nuevo a partir de 2024.

Pero, ¿cómo será esta caja negra? ¿Afectará al coche de alguna manera? Lo cierto es que no. Este sistema está diseñado para no irrumpir ni en peso ni en aerodinámica del coche. Concretamente, se trata de un dispositivo fijado al chasis de manera discreta y segura que no superará en tamaño a un teléfono móvil.

Este dispondrá de un sistema de adquisición de datos conectado a la electrónica del propio coche, pero que no grabará ni imágenes ni audio. A su vez, contará con una conexión externa de datos para extraer la información recopilada.

Y es que según las condiciones establecidas por la Unión Europea para las cajas negras estas tienen que ser anónimas, y no pueden asociarse ni a un coche ni conductor. Esto implica que no servirán como prueba en un juicio para determinar la culpabilidad o responsabilidad en un accidente de tráfico.

Tampoco estará asociada al número de bastidor del coche, y su función será la de recoger los 30 segundos previos al accidente y los 5 posteriores. Y es que ahí radica la principal diferencia respecto a una caja negra de un avión, por ejemplo, ya que esta servirá, fundamentalmente en recopilar información de accidentes, determinar las causas y desarrollar soluciones que permitan evitarlos.

Para ello, las cajas negras registrarán: velocidad del vehículo, potencia de frenado, revoluciones del motor, fuerzas G longitudinales, fuerzas G laterales, movimientos de la dirección, posición del pedal del acelerador, activación de los airbags, activación de los cinturones, si otros asistentes de seguridad estaban activados y otra información como día, hora del siniestro…

