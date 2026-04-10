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EL 90% DE LAS MUERTES EN SEMANA SANTA FUERON EN VIA CONVENCIONAL

Las autoescuelas piden un número mínimo de kilómetros obligatorios en carreteras secundarias

La CNAE ha reclamado que se estableza por ley un mínimo obligatorio de la formación práctica de los futuros conductores.

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Europa Press
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La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha reclamado este jueves que se establezca por ley un número mínimo de kilómetros obligatorios en carreteras secundarias durante la formación práctica tras los datos de siniestralidad de Semana Santa. El 90% de las muertes se produjeron envías convencionales.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, en la actualidad "la formación práctica de los futuros conductores está condicionada por la ubicación de los centros de examen, dejando en la mayoría de los casos en un segundo plano a las vías secundarias".

En este sentido, ha explicado que "los centros se enfrentan a la reticencia del alumnado" ya que el aspirante, "enfocado en aprobar el examen práctico, suele mostrarse reacio a realizar trayectos queno forman parte de las rutas habituales de evaluación, percibiendo estas clases como 'menos útiles'para su objetivo".

Por otro lado, CNAE solicita la implementación de módulos de concienciación y sensibilización vial obligatorios en las autoescuelas. "Estos módulos están diseñados para que el alumno comprenda losriesgos reales, las consecuencias de las distracciones y el impacto de las conductas de riesgo, más allá de la mera memorización de normas", ha concluido.

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