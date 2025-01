Con asientos alcantara, 215 CV y el acabado N Line, este superventas es uno de los SUV más imponentes que verás por la calle

El Hyundai Tucson sigue marcando tendencia como uno de los SUV más icónicos y deseados del mercado. Por ejemplo, con el acabado N Line en rojo, combina un diseño que roba miradas con una gama de versiones pensadas para adaptarse a cualquier estilo de vida. Sin duda que además de conducirlo, también podrás lucirlo.

El Hyundai Tucson N Line, un SUV que grita personalidad desde cualquier ángulo

Y atento, porque hay distintas opciones. Para quienes buscan un SUV accesible sin renunciar a la calidad que define el Tucson, la versión gasolina 1.6 T-GDi de 160 CV con tracción 4x2 es una opción irresistible. Con un precio competitivo, esta versión ofrece eficiencia y un diseño que no pasa desapercibido, ideal para el día a día y para cualquier tipo de trayecto.

Si necesitas un poco más de potencia y eficiencia, el Tucson cuenta con una versión híbrida de 230 CV que combina un motor térmico con uno eléctrico. Disponible tanto en tracción 4x2 como 4x4, esta opción es perfecta para quieres quieren un coche versátil que rinde en ciudad y en viajes largos, sin olvidar su tracción.

Hyundai Tucson | Hyundai

Más potencia, más estilo y tecnología punta, el Tucson está listo para todo

Y ya, si hablamos de estrellas, en este caso es para el Tucson híbrido enchufable de 265 CV, equipado con tracción total 4x4. Este modelo no solo entrega potencia y dinamismo, sino que también permite conducir en modo completamente eléctrico hasta 62 km. Es una opción ideal para quienes buscan un SUV con tecnología de vanguardia y un compromiso real con el medio ambiente.

El acabado N Line en rojo lleva al Tucson a otro nivel, aunque obviamente puedes optar por cualquiera de las variantes de color y tendrás un coche igualmente imponente. Este paquete incluye detalles exteriores como llantas de 19 pulgadas, parachoques exclusivos y acabados en negro brillante que le dan una apariencia deportiva y elegante. Si pasamos al interior, los asientos de alcántara con costuras en contraste y los detalles en cuero crean un ambiente que combina lujo y deportividad.

Por supuesto, el Tucson no solo impresiona por su aspecto. En cuanto a su tecnología, ofrece una pantalla táctil de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto con un paquete de asistentes a la conducción de última generación. Esto incluye un control de crucero adaptativo, frenado autónomo y asistente de mantenimiento de carril, garantizando seguridad y confort en cada viaje.

Hyundai Tucson | Hyundai

Si buscas un SUV que lo tenga todo, el Tucson N Line por 34.000 € es tu próxima parada

Esta gama de Tucson es un ejemplo de cómo un coche puede ser funcional y emocionante a la vez. Desde la versión gasolina más asequible hasta el sofisticado híbrido enchufable, Hyundai ha creado un SUV que cubre todas las necesidades. Es un coche que se adapta muy bien tanto a familias como a aventureros. Esta versión N Line en color rojo se queda ahora mismo en un precio de 34.225 euros, siendo un precio en promoción siempre y cuando se adquiera con financiación y se elija el 4x2 de 160 CV.

Con el Hyundai Tucson N Line seguro que no te vas a aburrir. Puede que hace unos años no fuera común ser adelantado por un Hyundai de aspecto deportivo e imponente. Pero efectivamente, eso fue hace unos años, no en la actualidad.