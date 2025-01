Así es el rival español del Audi Q5 que llega en 2025 y será 25.000 euros más barato

En España tendemos con frecuencia a ver muchas cosas del extranjero con admiración y devoción, como si no fuéramos capaces de conseguir aquello que nos asombra o no tuviéramos lo necesario para hacerlo realidad. En el mundo de la automoción en general y con los coches en particular, esto no es una excepción. Los vehículos de marcas premium como el Audi Q5 se consideran (y con razón la inmensa mayoría de veces) auténticas obras de arte.

Pero lo cierto es que desde nuestro país precisamente va a llegar al mercado un modelo que se postula como rival del ilustre SUV alemán. El Ebro s800 desembarcará en 2025 con la intención de hacer más accesible la adquisición de coches que desprenden una gran presencia por fuera y que ofrecen tanto una agradable estancia por dentro como unas loables virtudes durante la marcha.

Ebro S800 | Ebro

Diseño moderno

El Ebro s800 se caracteriza por presentar una estética moderna gracias a rasgos como la prominente calandra trapezoidal que predomina en su frontal, sus estilosas ópticas con tecnología LED que por detrás están unidas por una banda luminosa que exhibe el logo de la marca en el centro, unos pasos de rueda en negro acompañados de llantas de aluminio de hasta 19 pulgadas y las manetas enrasadas de la carrocería. Con todo ello, tiene unas dimensiones de 4,72 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 1,70 metros de altura así como una batalla de 2,71 metros.

Tecnológico a más no poder

En su interior, el Ebro s800 alberga una riqueza tecnológica que poco tiene que envidiar a sus rivales más exclusivos como el propio Audi Q5. Empezando por las pantallas del cuadro de instrumentos y del sistema de infoentretenimiento, con 10,25 y 15,6 pulgadas respectivamente. Este último es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En el centro tenemos un punto de carga para smartphone y huecos para dejar pertenencias. Como curiosidad, la palanca de cambio de marcha está en el volante a diferencia de lo que es habitual.

El equipamiento varía en base a si elegimos el acabado Premium de entrada o el Luxury. En cualquier caso, el conductor goza de sistemas ADAS con la última tecnología y 21 funciones de asistencia a la conducción controladas por 15 sensores distribuidos. De esta forma, se consigue una imagen panorámica en 540 grados: cenital de 360º más la trasera de 180º. Consecuentemente, por ejemplo se puede conseguir ver el coche en 3D.

Ebro S800 | Ebro

Versión de combustión e híbrida

De entrada, el Ebro s800 dispone de una unidad con motor de gasolina T-GDi de 1.6 litros y 147 CV de potencia con par motor máximo de 275 Nm asociada a una transmisión automática de doble embrague con 7 marchas y tracción delantera. Asimismo, homologa un consumo de 7 l/100 km y recibe la etiqueta C de la DGT.

Por otro lado, en 2025 ofrecerá también una opción híbrida enchufable que consta de un motor de gasolina de 1.5 litros y otro eléctrico que, conjuntamente, le aportan unos admirables 347 CV y le permiten alcanzar los 525 Nm de par motor máximo. Además, gozará de 90 kilómetros de autonomía eléctrica y contará con la etiqueta CERO de la DGT que garantiza libertad total de movilidad en las grandes ciudades españolas.

La oferta: disponible desde 34.490 €

Como hemos anticipado en el titular, el Ebro s800 € es de los modelos más accesibles del mercado en su nicho aun contando con cualidades dignas de sus rivales más exclusivos, que por contra se disparan a unas tasaciones que prácticamente duplican el precio de nuestro protagonista. En el caso del Audi Q5, estamos hablando de un precio de salida de 57.030 €. No obstante, en la web de Ebro puedes pedir tu oferta para cualquiera de las dos versiones y conseguir la financiación más adecuada para tus circunstancias.