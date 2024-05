Así puedes mejorar el audio de tu coche sin cambiar altavoces y por mucho menos dinero

Escuchar música en el coche, bien sea estacionados o mientras viajamos, es una de las experiencias más placenteras que podemos disfrutar a bordo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las calidades constructivas o las dotaciones de audio de nuestro automóvil no son buenas y el sonido no es tan nítido como nos gustaría? Pues la solución no siempre implica cambiar los altavoces por unos mejores. Existe una alternativa más económica y efectiva: insonorizar las puertas y el maletero del coche.

Esta operación, cuyo coste es de unos 150-200 € por puerta y de unos 300-400 € para el espacio destinado a la carga de equipaje, suele aumentar muy significativamente la calidad del sonido del sistema de audio sin tener que gastar una fortuna (varios miles de euros) en un equipo nuevo, más potente, moderno y/o "afinado". La insonorización de tales zonas ayuda a reducir las vibraciones no deseadas, así como los ruidos externos a la cabina, mejorando la calidad de los graves, los medios y los agudos.

Puertas del coche | Centímetros Cúbicos

El proceso de insonorización que llevan a cabo empresas especializadas en restauración de coches y servicios similares, implica la aplicación de materiales aislantes específicos en las áreas que rodean los altavoces y en las superficies internas de las puertas y del maletero. Estos materiales absorben el ruido no deseado y minimizan las distorsiones, lo que resulta en un sonido más claro y definido. Eso sí, para ello hay que desmontar bastantes guarnecidos del habitáculo.

Una vez insonorizado el vehículo, es importante optimizar la ecualización del sistema de sonido para obtener la mejor experiencia auditiva posible. Básicamente, habría que aumentar los bajos para obtener un sonido más profundo y potente, pero sin pasarnos para evitar alteraciones. Luego habría que ajustar los medios para resaltar las voces y los instrumentos como pianos y violines, proporcionando más precisión. Por último, habría que calibrar los agudos para añadir brillo, pero sin fatigar los oídos.

En definitiva, mejorar el audio de un coche no tiene por qué ser especialmente costoso a poco que se ahorren entre 900 y 1.200 €. Insonorizar las puertas y el maletero puede ser una solución relativamente económica y altamente efectiva para obtener un sonido más claro y definido. Además, optimizar la ecualización del sistema de sonido, algo que el usuario puede hacer desde el equipo multimedia del coche, le permitirá disfrutar al máximo de sus canciones favoritas mientras conduce.