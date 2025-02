Así es cómo los aranceles de Donald Trump pueden afectar negativamente a la automoción española

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo una serie de reformas que, como no puede ser de otra forma en estos tiempos, tienen un impacto global. No en vano, hay países y continentes como Europa que graban en mayor medida las importaciones de productos procedentes de Estados Unidos de lo que lo hace el país norteamericano. De momento, esta semana anuncia tasas del 25 % para los importadores de acero y aluminio como ya avanzó recientemente, algo que "no tiene justificación" para Bruselas.

Dicho esto, y dado el gran déficit comercial que sufre Estados Unidos respecto al Viejo Continente - unos 235.600 millones de dólares que equivalen a 228.025 millones de € al cambio actual - Europa está sobre aviso. Si ya tenemos en cuenta la dificultad que suponen los altos costes energéticos y de producción, los objetivos de emisiones marcados por Bruselas, la pujante competencia china y escándalos como el 'dieselgate', la automoción europea tiene razones para sentirse en peligro.

Fábrica de automóviles | Centímetros Cúbicos

Alemania, la más afectada pero no la única

Los gravámenes a materias primas esenciales como las citadas al acero y el aluminio vaticinan que será la industria alemana la más expuesta a una subida de los aranceles. Sin embargo, no sería la única en absoluto. Y es que España tiene tan integrada su estructura con la cadena de suministro germana que, inevitablemente, haría que nuestro país fuera otro de los afectados por los potenciales aranceles de Donald Trump a la automoción europea.

De hecho, España es el primer productor a nivel europeo de vehículos comerciales, el segundo de turismos y el cuarto de componentes, por lo que es más que razonable el temor a unos aranceles al vehículo europeo en Estados Unidos. Más motivos ahí si se pone la lupa en los datos esbozados por Icex 'Invest in Spain', el cual está realizado por esta institución pública de exportaciones e inversiones. Según su información, los ingresos conjuntos de la automoción, incluyendo tanto a los fabricantes como a los componentes, constituyen sobre el 10% del PIB español y el 18% del total de las exportaciones.

Fábrica de Audi en China | Centímetros Cúbicos

Los coches es de lo que más se exporta a Estados Unidos

Para seguir poniendo en contexto la trascendencia de lo que pueda decidir hacer Estados Unidos desde el otro lado del Atlántico, conviene indicar que el 89 % de las importaciones de Bruselas a Washington son productos ya manufacturados, de los cuales la maquinaria y los vehículos (41 %) son los que tienen más peso, y además suponen actualmente un superávit de 102.000 millones de € para las arcas europeas.

Habrá que prestar mucha atención a los próximos movimientos de Donald Trump y su administración, porque pueden marcar un antes y un después en las relaciones comerciales con la primera economía mundial y una respuesta "contundente" por parte de la Unión Europea como ya dijo en su día Ursula Von der Leyen.