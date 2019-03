Lo de tener manías al conducir es muy habitual. Cuando te sacas el carné de conducir aprendes a conducir y a comportarte correctamente en la 'jungla del asfalto', pero permiso en mano..., todos, sí, sí, TODOS, cogemos 'vicios' que molestan y/o ponen en peligro al resto de conductores. Ya lo vimos en ¿Te reconoces en estos 9 'vicios' al volante? Admítelo

Si estás pensando que no tienes ningún vício al volante, o que no tienen importancia, dale al play y verás que no eres tan especial. VER VIDEO.