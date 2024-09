Con hasta 7 plazas, un gran maletero y costando 19.000 €, este SUV quiere ofrecer la mejor relación calidad-precio

Los coches familiares se han vuelto, irónicamente, en un producto casi de lujo. A fin de cuentas, resulta difícil encontrar un SUV económico con siete plazas y un buen maletero, aunque Citroën ha conseguido cambiar la situación. ¿Cómo? Con coches como el nuevo Citroën C3 Aircross, un SUV con hasta siete plazas, un maletero de 460 litros con dos filas de asientos y un precio de 18.990 euros.

Lo mejor de todo es que estamos hablando de un precio al contado, aunque la firma francesa ofrece la posibilidad de financiar la compra por 118,93 euros al mes. Pero si optamos por este último método de compra, debemos leer la letra pequeña para conocer las condiciones y analizar si merece realmente la pena.

Citroën C3 Aircross | Citroën

Pero lo que uno no puede elegir es la configuración del SUV de Citroën, o al menos si no quiere pagar más de esos 18.990 euros. Esto pasa por optar por el motor de 1.2 PureTech y por el acabado You, siendo la mecánica la única disponible mientras que no llega la versión MHEV de 136 CV.

Sea como fuere, nos encontramos con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cristales traseros tintados, climatizador automático y pantalla de 10,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Citroën C3 Aircross | Citroën

En lo que a mecánica se refiere, el C3 Aircross recurre a un motor de tres cilindros y 1.2 litros sobrealimentado por turbo que desarrolla 100 CV y 205 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja de cambios manual de seis relaciones, y permiten un 0 a 100 en 11,4 segundos y una velocidad punta de 179 km/h.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta del Citroën C3 Aircross? Lo cierto es que no, ya que, como hemos mencionado, se trata de un precio al contado. Pero si queremos financiar la compra tendremos que afrontar una entrada de de 6.267,77 euros, lo que nos permite pagar 35 cuotas de 118,93 euros y una última de 12.077,64 euros.

Esto, sumado con el resto de intereses, deriva en un precio total a plazos de 22.142,21 euros que, sin ser una cifra desorbitada, se aleja de los más asumibles 18.990 euros que cuesta el C3 Aircross al contado.