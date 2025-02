4 SUV híbridos enchufables a precio razonable, etiqueta Cero, que pueden hacer kilómetros ilimitados sin parar a cargar

Si estás buscando un SUV que combine lo práctico de la electricidad con la tranquilidad de un motor de combustión, sigue leyendo. Hoy te traemos cuatro opciones que no solo tienen etiqueta Cero, sino que además pueden acompañarte en viajes largos sin necesidad de parar a cargar. Vamos a desglosarlos para que encuentres el que mejor se adapte a ti.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, un veterano totalmente fiable

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | Mitsubishi

Este SUV compacto tiene potencia combinada de 188 CV, más que suficiente. Ofrece 40 kilómetros reales en modo eléctrico, ideales para el día a día. Aspectos que me gustan son la seguridad y la confianza que te da con la tracción total y un diseño destacable, sin embargo, el maletero es limitado y los acabados del interior, algo mejorables. Desde 27.300 euros, con ayudas.

MG HS PHEV, ideal para la familia

MG HS | MG

El MG HS PHEV es un coche cómodo y con una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros según el ciclo WLTP, un aspecto que es totalmente destacable. También es espacioso (algo que también destaco, perfecto para familias), práctico y con buena relación calidad-precio. Pero, el motor no es el más dinámico del mercado que digamos, y su interior podría tener un toque más premium. En su web, desde 25.980 euros.

El DFSK E5 es una opción asequible que ofrece mucho

DFSK E5 | DFSK

Si no quieres gastar demasiado, te traigo el DFSK E5 Este SUV híbrido enchufable ofrece una autonomía eléctrica de hasta 87 kilómetros y un equipamiento de serie que sorprende. Desde un techo panorámico hasta una pantalla de 12,3 pulgadas. Pero hay quienes castigan que la marca aún no sea muy conocida en Europa, lo que hace que el servicio técnico esté muy limitado en algunas zonas. En su web, desde 25.999 euros.

Un Jaecoo 7 SHS con mucho estilo

Prueba del Jaecoo 7 | Centímetros Cúbicos

El Jaecoo 7 SHS es un SUV relativamente nuevo en el mercado. Su diseño sigue en la misma línea que el modelo que solo cuenta con motor térmico. Pero destaca de forma especial por contar con una tecnología de última generación. Es un híbrido enchufable con una autonomía combinada de 1.200 kilómetro. Sin embargo, Jaecoo todavía está haciéndose un nombre en el mercado europeo. Sus cifras de ventas son muy buenas, pero estamos hablando de irnos a un precio de 35.000 euros financiando en un coche de una marca que casi no llega a un año de experiencia de vida en España.

¿Cómo elegir entre estos cuatro SUV?

Elegir entre estos cuatro SUV depende de lo que priorices, por suerte cada uno tiene bien clara su función y lo que ofrecen. Si valoras la tracción total y la experiencia, el Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Para familias, el MG HS PHEV. Si buscas un ahorro y equipamiento, el DFSK E5. El Jaecoo 7 SHS no termina de convencerme desde el punto de vista del mercado porque la marca todavía tiene que demostrar mucho recorrido y tampoco es un low-cost que haga que lo elijamos por precio. Ojo, que eso no quiere decir que no sea la mejor opción, porque desde luego el coche tiene potencial y si queremos buen precio en un coche que pueda competir casi con los premium, no tiene rival. Pero hablo desde un punto de vista muy personal.

Eligiendo cualquiera de los SUVs de esta lista obtienes un beneficio claro, la etiqueta Cero de la DGT: ventajas en el aparcamiento en muchas ciudades y la posibilidad de circular durante restricciones por alta contaminación, dos aspectos de los muchos que hay hoy en día en un contexto donde las normativas son cada vez más estrictas.

Yo me quedo con el Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Es una opción equilibrada, con cierta autonomía eléctrica. Aunque el maletero es algo pequeño debido a la batería, la comodidad general y el equipamiento son aspectos que me hacen decantarme por este modelo. Y la garantía de una marca como Mitsubishi que, si bien es cierto que muchos de sus modelos más recientes son prácticamente coches de Renault con su marca, me sigue transmitiendo bastante confianza.