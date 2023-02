Estos son los únicos conductores que pueden recibir multas sin perder puntos del carnet

Con el carnet por puntos en vigor, los conductores que cometen una infracción pueden recibir una multa y, en función de la gravedad, hasta ser sancionados con la pérdida de puntos de su carnet. Este formato obliga a pensárselo dos veces antes de cometer una imprudencia al volante, ya que quizás a algunos conductores no les importaba tener que pagar la cantidad que fuera necesaria, pero sí quedarse sin carnet.

Aun así, existen unos tipos de conductores que pueden ser sancionadas económicamente pero sin perder puntos del carnet de conducir. Estas personas son los ciclistas y los usuarios de patinetes eléctricos. Por ejemplo, si uno de ellos se salta un semáforo en rojo, un agente de la autoridad puede sancionarle con 200 euros. Sin embargo, no puede perder los cuatro puntos del carnet que correspondería a esta sanción.

El motivo es que la infracción se comete con un vehículo para el que no se requiere licencia o permiso administrativo. No obstante, los ciclistas deben seguir cumpliendo sus normas, por ejemplo, no pueden utilizar el móvil con la mano mientras circulan y, si son captados haciéndolo, se le sancionará de manera económica pero, otra vez, sin pérdida de puntos.

Lo mismo ocurre con los patinetes eléctricos, ya que tampoco necesitan un carnet para circular. Aunque sí necesitan cumplir unas normas como respetar una velocidad máxima de 25km/h, la obligatoriedad de circular con casco o no circular por las aceras ni zonas peatonales.