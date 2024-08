Williams contempla bajar del coche a Logan Sargeant tras Zandvoort

Salió 18º en parrilla después de no llegar a tiempo para realizar la Q1 en la sesión clasificatoria del domingo y terminó el Gran Premio de los Países Bajos 16º. El fin de semana de Logan Sargeant dejo evidentemente una sensación amarga en Logan Sargeant después de lo que puede haber sido el último fin de semana como piloto del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 para el piloto estadounidense.

El accidente sufrido en la tercera sesión de entrenamientos libres pudo ser la gota que colma el vaso en la paciencia de James Vowles, no porque el trazado neerlandés no estuviera en unas condiciones delicadas de agarre debido a la lluvia y al viento presente, sino porque se debió a un error del norteamericano, el cual puso dos ruedas del Williams en la hierba mojada, algo que le terminó por llevar a perder el control del monoplaza.

Los daños causados no permitieron a los mecánicos poder reparar a tiempo la unidad, por lo que Sargeant no pudo rodar ni siquiera una vuelta en la clasificación del sábado. La suerte parece echada y el propio piloto ya sabe que los planes de la escudería de los de Grove no pasan por él, especialmente después de haberse hecho con otro de los fichajes estrella al asegurarse la llegada del piloto de Ferrari, Carlos Sainz Jr. para las próximas dos temporadas.

Sin entrar en las quinielas ni de Mercedes, ni de Sauber, ni de Racing Bulls, el futuro de Sargeant está siendo relacionado desde hace tiempo con una posible oportunidad en las IndyCar Series de 2025, sin embargo, tras el fallo cometido este sábado, quizás su tiempo en Fórmula 1 haya pasado a agotarse mucho más rápido de lo que tenía previos Logan. Y es que en Williams nadie quedó satisfecho con una clasificación que fue incluso más negativa cuando Alex Albon era despojado de su octava posición en parrilla al ser descalificado porque el suelo del Williams de nueva especificación no cumplía con los límites de volumen que marca el reglamento técnico del campeonato.

Logan Sargeant no ha tenido un gran paso por la Fórmula 1 | Williams Racing

Las caras de Vowles y el resto de responsables de la escudería británica eran todo un poema, por lo que a nadie le resultó una sorpresa cuando un rumor comenzó a circular por el paddock acerca de una sustitución inminente de Logan Sargeant por otro piloto de cara ya al próximo Gran Premio de Italia. Monza acogerá la carrera este próximo domingo, por lo que muchos han señalado que la estructura estaría barajando sentar a un piloto ya con experiencia en Fórmula 1 en el lugar del estadounidense.

El equipo ya sacrificó a Sargeant en el pasado Gran Premio de Australia después de que varios accidentes provocaran daños en el chasis de Alex Albon y el equipo no tuviera uno de repuesto construido a esas alturas de la temporada. Ahora, un reemplazo sería definitivo para las nueve carreras restantes, con la dirección del equipo buscando rendimiento inmediato al situar dos nombres sobre la mesa que parecen tener cierta ventaja respecto al resto: Liam Lawson y Mick Schumacher.

Lawson ya logró un buen desempeño cuando le tocó reemplazar a Daniel Ricciardo por la lesión del australiano en Zandvoort, pero en su contra corre evidentemente el ser considerado un piloto Red Bull (el propio Marko ha confirmado que se le verá en uno de sus cuatro coches en 2025), mientras que en el caso de Mick Schumacher, además de su presencia en el WEC con Alpine, el germano sigue siendo piloto reserva de Mercedes-AMG F1, dándole prioridad a cualquier oportunidad que pueda surgir en Fórmula 1.

Tras anunciarse que Jack Doohan será el piloto Alpine el próximo año, no se descarta por tanto que el expiloto de HAAS pueda agarrar con las dos manos cualquier opción que surja relacionada con una oportunidad en Williams para las próximas nueve carreras, aprovechando además su conocimiento de la unidad de potencia de la estrella. Franco Colapinto, piloto de Fórmula 2 podría ser una apuesta todavía arriesgada a pesar de que ya cuenta con la superlicencia y tras las buenas carreras que está realizando el argentino, miembro de la academia de pilotos de Williams.