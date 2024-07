Carlos Sainz ficha por el equipo Williams para la temporada 2025

El culebrón ha llegado a su final. Carlos Sainz ha confirmado en la tarde de este lunes el que será su quinto equipo como piloto de Fórmula 1 después de haber debutado en Toro Rosso, su fugaz paso por Renault, su crecimiento en McLaren y su consolidación en la Scuderia Ferrari. Después de conocer que Lewis Hamilton recalaría en la formación italiana a partir de 2025, Sainz tuvo que encontrar un nuevo destino, algo que ya ha encontrado al haber anunciado que el año que viene competirá para Williams.

Se cierran así meses de rumores, de lo que parecían vaivenes en las negociaciones y con la que había parecido en un inicio la opción favorita, Audi, viéndose relegada a los últimos lugares, incluso por debajo de la posibilidad a última hora que surgió de regresar a Enstone vistiendo los colores de Alpine. La falta de estabilidad del equipo dirigido hasta finales de agosto por Bruno Famin, claramente contrastaba con la experiencia de la formación en competición y las opciones que puede darles el tener una unidad de potencia cliente en el futuro.

Williams será el quinto equipo de Sainz en Fórmula 1 | Ferrari

En el caso de Sauber, las sensaciones no fueron mucho mejores, especialmente después de conocer la noticia el pasado lunes de la salida por la puerta de atrás de la que era hasta ahora la cara visible del proyecto, el alemán Andreas Seidl. Ni siquiera la llegada de un viejo conocido, Mattia Binotto fue lo suficiente como para que Carlos Sainz decidiera cambiar de opinión acerca del destino que más fuerza había ganado con el paso de lo meses: Williams Racing.

De esta forma, Carlos Sainz se compromete con el equipo británico con un contrato multianual que en principio cubrirá las temporadas 2025 y 2026, dando opción a que pueda extenderse más allá. La opción de fichar por una escudería con nueve títulos de Campeones del Mundo de Constructores era ya de por si atractiva, pero sumar el nombre del tres veces ganador de Grandes Premios a la estabilidad que ha logrado James Vowles tras la marcha de Jost Capito y F-X Demaison ha sido lo suficientemente clave para dar aún más notoriedad a un equipo que con Alex Albon ha demostrado haber dado un paso adelante y pelear por los puntos y las Q3 de forma habitual, a o que además añaden las llegadas de nombres propios en la parte técnica como Pat Fry y Matt Harman.

El aporte económico de Dorilton Capital ha dado tranquilidad al equipo para trabajar en seguir dando pasos firmes en busca de volver a pelear por los podios y las victorias, a lo que se añade el contrato renovado a largo plazo para seguir recibiendo el suministro de las unidades de potencia de Mercedes-Benz, la decisión de Carlos Sainz parecía clara: “Estoy muy contento de anunciar que me incorporaré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en la F1 y estoy realmente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte”.

Con Mercedes sin mover ficha en lo que parece una decisión sorprendente por parte de la estrella, que puede estar al alimón entre la confianza ciega en Kimi Antonelli o en el intento de fichaje de Max Verstappen, sumado a que Red Bull tiene por el momento dos pilotos confirmados para 2025, la decisión en el caso de Sainz no esperó más. Él ya es consciente del reto que tiene por delante: “El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto al que me enfrentaré con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo”.