Vettel dice adiós a la F1

Sebastian Vettel, una de las grandes leyendas de la historia de la Fórmula 1, se marcha de la competición que le ha visto crecer y triunfar desde hace más de 15 años. El Gran Circo pierde al hombre de los récords, el pupilo de Schumacher, al primer estandarte del imperio Red Bull. El alemán, siempre reacio a las redes sociales, lo ha anunciado a través de Instagram con una cuenta creada esta misma mañana. Se aleja para ser un “mejor padre y marido” y para “explorar nuevas metas”.

La retirada del piloto de Heppenheim ha pillado por sorpresa a todo el paddock, ya que había mostrado su predisposición a seguir con su actual equipo, Aston Martin, en sus últimas declaraciones. De hecho, recientemente se le había vinculado con McLaren para sustituir a Daniel Ricciardo. Sin embargo, los mediocres resultados en la primera mitad de la temporada, en los que no ha sumado ni un solo podio por primera vez desde 2008, han pesado más en su decisión.

En su mensaje de despedida, Vettel asegura "amar este deporte, pero igual que hay vida dentro de la vista, está mi vida fuera de la pista", para después añadir: "Ser piloto nunca ha sido mi única identidad. Creo que la identidad es quién somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy yo? Soy Sebastian, padre de tres niños y marido de una mujer maravillosa. Soy curioso y me dejo fascinar con facilidad por gente apasionada y con habilidades. Estoy obsesionado con la perfección".

Por otro lado, también ha hecho referencia a su lucha contra el cambio climático: "Hablando del futuro, creo que vivimos tiempos muy decisivos y pienso que cómo todos vayamos a actuar estos años decidirá nuestras vidas", ha indicado. "Mi pasión implica ciertos aspectos que he aprendido a odiar. Puede que cambian en el futuro, pero la voluntad de aplicar cambiaos debe ser mucho más fuerte y debe llevar a actuar hoy. Hablar no es suficiente y no nos podemos permitir esperar. No hay alternativa. La carrera ya está en marcha".

Una carrera repleta de éxitos

Vettel deja tras de sí un legado inigualable: cuatro campeonatos del mundo (tan solo por detrás de Schumacher, Hamilton y Fangio), 53 victorias (tercero en el histórico), 57 poles y 122 podios. Debutó en 2007 con BMW Sauber puntuando en su primera carrera, venció bajo la lluvia con Toro Rosso en Monza 2008, convirtiéndose en el más joven en hacerlo y tocó la gloria en Abu Dhabi 2010 proclamándose como el campeón del mundo más joven de la historia, registro que aún ostenta.

Después llegaría un periodo triunfal ganando tres campeonatos más de manera consecutiva, sometiendo al dúo Fernando Alonso-Ferrari. En 2015, tras una última temporada en Red Bull superado por Ricciardo, cambió de aires hacia su viejo rival. En Maranello logró 14 victorias, inscribiendo su nombre entre los grandes de la escudería italiana. Por el contrario, en 2017 y 2018 se descolgó en verano de la lucha por el Mundial con Hamilton y en 2019 no fue capaz de mantener su estatus frente a la flamante estrella de Ferrari, Charles Leclerc. En 2020 decidió continuar con un Aston Martin al que llevó al podio en Azerbaiyán y se fue diluyendo con el paso de las carreras. Hasta siempre, Sebastian.

