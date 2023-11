GP de Las Vegas 2023: polémica y espectáculo, que puede dejar un récord en la historia de la Fórmula 1

¡Abran juego, señores! La Fórmula 1 afronta, por primera vez en su historia, un gran premio como promotor, es decir, la propia competición es quien se ha encargado de realizar el circuito y cubrir el evento. Las Vegas promete albergar un fin de semana plagado de lujo y espectáculo (más fuera que dentro de la pista), aunque según se ha ido acercando la fecha, la polémica se ha adueñado del show.

El primero de los temas polémicos es el propio trazado. El Circuito callejero de Las Vegas es un circuito nuevo, construido contra reloj con el objetivo de estar disponible para esta vigésimo segunda ronda del calendario. Las largas rectas que encontramos a lo largo de los 6.201 metros de recorrido nos dejarán una carrera un tanto descafeinada ante la ausencia de curvas, aunque la Fórmula 1 contabilice hasta 17. El punto más crítico de este trazado es, sin lugar a dudas, la curva número 1. En esta, los pilotos deberán afrontar un giro a ciegas y tener en cuenta que los rivales, al salir del pit-lane, pueden cruzarse en la trazada ideal al no tener más espacio.

GP Las Vegas | F1

El precio de las entradas de este GP de Las Vegas también ha generado cierto revuelo entre los aficionados de la categoría reina del automovilismo. Según TickPick, empresa encargada de la venta de entradas, el ticket más barato lo podíamos encontrar por 385 dólares, siendo únicamente válido para ver las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes (jueves por la noche allí en Nevada). En caso de querer estar presente en la clasificación, la cifra ascendía a los 825 dólares y para la carrera a 1.645. Un coste que se ha visto reducido ante la poca taquilla, disminuyéndolo hasta en un 50%.

Las Vegas, más allá de por su polémica, podría entrar en la historia por batir un récord que se mantiene desde el 8 de octubre de 1978. En esa fecha, el GP de Canadá se estableció como el más frío de la historia con temperaturas próximas a los 5ºC. La ciudad del estado de Nevada podría superar esa cifra al tratarse de un gran premio nocturno en una zona con un clima desértico. Sin embargo, las temperaturas estimadas para el domingo rondan los 8ºC.

Las claves del GP de Las Vegas

El GP de Las Vegas tendrá lugar, por primera vez en la historia, en el Circuito callejero de Las Vegas, un trazado que se caracteriza por la ausencia de curvas y las largas rectas. De hecho, en una de ellas, los pilotos mantendrán el acelerador a fondo durante 21 segundos, zona donde podremos ver la mayor cantidad de adelantamientos.

El gélido clima, propio de la ciudad de Nevada, nos dejará unas temperaturas mínimas, rondando los 8ºC en el ambiente y los 12-15ºC en la pista. Esto supondrá un gran problema de agarre en los neumáticos que dificultará a los pilotos la conducción de sus monoplazas, pudiendo ocasionar accidentes que hagan salir al safety car.

Los compuestos seleccionados por Pirelli son los más blandos posibles, es decir, el C-3, C-4 y C-5. Una selección provocada con el objetivo de facilitar un mejor calentamiento de los neumáticos en una pista que se prevé especialmente difícil. Además, la empresa de neumáticos italiana señala una alta exigencia en la rueda trasera derecha y una significativa evolución de pista que nos dejará mejores tiempos al final de las sesiones.

El gran favorito para asaltar la banca de Las Vegas es Max Verstappen. El neerlandés buscará su victoria número 18 de la temporada y la 53 en su carrera, dando caza al tetracampeón del mundo Sebastian Vettel. Sin embargo, el piloto de Red Bull tendrá una gran competencia por la victoria con los Ferrari, quienes ya demostraron en un trazado similar como Monza su potencial en circuitos con largas rectas y bajas temperaturas.

Livery especial de Red Bull para el GP de Las Vegas | Red Bull Content Pool

Mercedes y McLaren se disputarán ser el tercer equipo. En el GP de Italia, la escudería liderada por Toto Wolff obtuvo un quinto y un sexto puesto, por lo que el W-14 debería funcionar en Las Vegas. Además, los alemanes se encuentran en plena disputa con Ferrari por el segundo lugar del mundial de constructores. Los de Woking, por su parte, no cuajaron una gran actuación en suelo italiano por lo que partirían con desventaja frente a Hamilton y Russell.

Pese a no traer mejoras, o al menos no se espera, Aston Martin vuelve a ser toda una incógnita. El Circuito callejero de Las Vegas no parece ser favorable a un AMR-23 que ha sufrido a lo largo de la temporada con la velocidad punta y las bajas temperaturas. Sin embargo, las manos de Fernando Alonso en un circuito desconocido para todos puede dar esperanzas a los de Silverstone. ¡Viva Las Vegas!