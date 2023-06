Toyota GR H2 Concept, el prototipo de hidrógeno que se asoma a Le Mans

Desde que Pierre Fillon estuviera presente recientemente en las 24 Horas de Fuji para dar la noticia de que el ACO comenzaba a mirar a un futuro orientado al hidrógeno, con la creación de una categoría propia de cara a 2026 y con la posibilidad de que vehículos con este tipo de tecnología de propulsión (tanto motores térmicos como pila de combustible) puedan formando para te de la categoría absoluta ya en 2030, e incluso siendo el 100% de la clase.

Hasta ahora había sido el Mission H24 con chasis de LMP3 y pila de combustible el gran protagonista del desarrollo del hidrógeno durante los últimos años, ahora se ha dado un paso de gigante después de confirmarse el primero de los fabricantes que esperan competir en 2026 integrados en dicha categoría. Era el momento de comenzar a mostrar las cartas, por lo que aprovechando que el viernes es un día sin actividad para los competidores se optaba por presentar el denominado Toyota GR H2 Concept.

Toyota GR H2 Concept | Toyota

Como bien indica el nombre, por el momento no deja de ser un vehículo conceptual, equipado en este caso con un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno que debería empezar a competir dentro de tres años en el Campeonato del Mundo de Resistencia, bases que han quedado todavía más consolidadas después de que este mismo 9 de junio, el ACO y la FIA confirmaran que la categoría LMP2 no será elegible la próxima campaña en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Únicamente estarán presentes 15 unidades de dicha clase en Le Mans, viéndose desplazados a las ALMS, las ELMS y el IMSA.

El GR H2 Concept, aunque cuenta con algunos elementos reciclados tanto del TS050 LMP1-H como del GR010 Hybrid LMH, sigue siendo un Concept Car del primer prototipo creado por un fabricante que está llamado a competir en la nueva clase de hidrógeno del WEC, la misma en la que se tendrán que equilibrar los dos conceptos tecnológicos para poder limar las posibles diferencias de rendimiento entre los vehículos con pila de combustible y los que, al igual que el GR H2, llevarán un motor térmico. Hay otros elementos novedosos, como es el hecho de su aerodinámica, así como que estamos frente a un monoplaza, algo que no es habitual ya que por reglamento, tanto los LMP1 como los actuales Le Mans Hypercars son biplazas.

Toyota GR H2 Concept | Toyota

No debería entrar en conflicto con el programa principal de Toyota GAZOO Racing en la resistencia, aunque a la larga, Toyota siempre ha defendido su interés por luchar en la categoría absoluta con un tren motriz de este tipo, algo en lo que llevan trabajando más de dos años, concretamente con un Toyota Corolla que ha estado compitiendo en Japón.

El CEO de Toyota, Akio Toyoda, dejaba clara las pretensiones de la compañía en sus primeras declaraciones tras la presentación: “El objetivo es lograr la neutralidad de carbono sin sacrificar el rendimiento ni la emoción. Y no estaríamos invirtiendo en esta tecnología si no creyéramos que podemos ganar con ella. No sólo porque es bueno para el medio ambiente, sino porque es una opción realmente emocionante”.