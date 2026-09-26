Russell gana en Bakú y recorta a Antonelli en un mal día de Alonso y con Sainz en los puntos

En un atípico día de carrera, adelantado del domingo al sábado por la celebración del Día de la Victoria en el país azerí, Russell celebró el octavo triunfo de su carrera en el Gran Circo, tercero del curso y primero desde Austria, tras superar en un final de foto finish, por solo una décima, al neerlandés Max Verstappen, que lideró el doblete de Red Bull, que también subió al podio al francés Isack Hadjar.

El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ha conseguido remontar de la decimosexta a la quinta plaza y ha mitigado los daños. Con ello, se mantiene como líder del Mundial de Pilotos con 302 puntos, aunque su compañero Russell ha conseguido recortarle 15 y está a 66 (236). El británico Lewis Hamilton (Ferrari), sexto este sábado, sigue tercero (199) y su compatriota y vigente campeón, Lando Norris (McLaren), es cuarto (186) tras marcharse de Azerbaiyán de vacío por un accidente provocado por el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Los españoles, por su parte, mostraron distintas caras en el circuito urbano de Bakú. La cara la ofreció el madrileño Carlos Sainz, que a pesar de comenzar lastrado por una sanción de cinco posiciones por incumplir el procedimiento de bandera amarilla que le hizo salir desde la decimocuarta posición de la parrilla, remontó hasta la décima plaza, adelantando a falta de dos vueltas al alemán Nico Hulkenberg (Audi), para embolsarse un punto. No puntuaba desde el Gran Premio de Canadá.

La cruza fue para Fernando Alonso y, sobre todo, para Aston Martin, que no pudo acabar con ninguno de sus dos monoplazas por la falta de fiabilidad del motor Honda. El canadiense Lance Stroll abandonó la prueba en la vuelta 9, a la entrada de la curva 9, y el desastre total se consumaba en el giro 21, cuando el asturiano se quedaba en el pitlane. Sin ritmo ni velocidad punta, el equipo se centra ya en corregir los errores para Sepang.

Una vez apagados los semáforos, Russell, poleman del viernes, retuvo su posición de privilegio para tirar por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), que consiguió adelantar al monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El líder Antonelli, que en clasificación se fue contra el muro y tuvo que partir decimosexto, cayó un puesto en la salida. Entre los españoles, Sainz perdía dos lugares, hasta el decimosexto, y Alonso los ganaba, decimonoveno.

Los Red Bull, por su parte, tardaron poco en evidenciar su buen ritmo. El francés Isack Hadjar se deshizo en apenas unos giros de Leclerc, lo mismo que un Max Verstappen que también logró superar a su compañero de equipo. Por delante, solo Russell y Piastri, los únicos capaces de bajar del 1:48; por detrás, Antonelli ya era décimo en 13 vueltas.

Hadjar y Verstappen se intercambiaban adelantamientos mientras Alonso abandonaba en la vuelta 21. "Creo que tenemos un problema de motor, perdemos ocho décimas", advertía por radio el bicampeón del mundo. El equipo le aseguraba que no había nada que hacer, y el asturiano tomó su decisión. "Voy a parar al final de esta vuelta, lo siento", señaló.

En el giro 31, superado el ecuador de la carrera, la acción se vio alterada después de que el tailandés Alex Albon (Williams) se estrellase contra el muro en la curva 6. Casi todos los corredores aprovecharon para cambiar neumáticos, y en la vuelta 36 se relanzó la carrera, aunque la normalidad duró muy poco, hasta que en la 37 el argentino Franco Colapinto (Alpine) se llevó por delante a su compañero Pierre Gasly y al británico Lando Norris (McLaren); el sudamericano deberá cumplir diez segundos de penalización en Malasia.

Todavía bajo bandera amarilla y con el coche de seguridad, el británico Arvid Lindblad (RB) tocó al neozelandés Liam Lawson (RB) en otra guerra fratricida, un nuevo incidente que acercaba a Sainz a la zona de puntos, undécimo.

Solo un giro después de que se ondease la bandera verde en el 39, Piastri se quedó bloqueado y se fue largo en la curva 1, pasando de la segunda a la última plaza y permitieron que los dos Red Bull se situasen en el podio. Verstappen se lanzó a la caza de Russell, pero no consiguió evitar la victoria del inglés, tercera de la temporada.

Tras las posiciones del podio, Leclerc fue cuarto y Antonelli completó el Top 5. Los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Arvid Lindblad (RB), el francés Esteban Ocon (Haas), el inglés Ollie Bearman (Haas) y Sainz cerraron la zona de puntos.