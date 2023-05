Red Bull cambia la decoración de su RB19 para el GP de Miami ¿Por qué?

Ya prácticamente nos habíamos olvidado de la tediosa presentación realizada por Red Bull Racing de su RB19 el pasado mes de febrero. En aquel show, donde lo que menos se vio fue prácticamente el monoplaza, la escudería con sede en Milton Keynes anunciaba un concurso para que los aficionados pudieran diseñar las libreas que emplearán los coches del equipo de las bebidas energéticas en las tres citas que se disputará sobre suelo estadounidense.

Con el Gran Premio de Miami programado para este fin de semana, era el momento de presentar la primera ganadora de esta campaña conocida como ‘Make Your Mark, el cual ha presentado una librea continuista en la que se han plasmado además como extra algunas líneas a lo largo de los laterales de la carrocería en rosa azul y morado que aderezan ligeramente esa decoración tan continuista de Red Bull durante los últimos años.

Red Bull RB19 para el GP de Miami | Red Bull Racing

"La iniciativa Make Your Mark es excelente, dar a nuestros fanáticos la oportunidad de influir en nuestro diseño en las tres carreras de EE. UU. es algo que simplemente no ves que hagan otros equipos. Es importante para el equipo poder involucrar a nuestros fanáticos en lo que hacemos y brindarles oportunidades únicas como esta. Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la librea se ve increíble cuando la ves en la vida real. El diseño mantiene el espíritu de quiénes somos, pero también le presenta a Miami el RB19. Definitivamente vamos a destacar cuando veas ese auto en la pista. Estoy intrigado por ver qué se le ocurre a la gente para Austin y, por supuesto, Las Vegas, eso promete ser realmente emocionante" aseguraba Christian Horner.

La creación corresponde concretamente a Martina Andriano (estudiante de diseño gráfico), la cual ha convencido al panel de jueces conformado por el propio Christian Horner, y que incluía también a representantes del socio titular del equipo, Oracle; Socio principal del equipo, Bybit y Socio tecnológico, Mobil 1. Martina viajó a Miami para asistir a la ceremonia de presentación que además se realizó en un lugar emblemático como es el caso de la galería de arte de Wynwood.

Martina Andriano, ganadora del concurso se mostraba encantada por la experiencia: "En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé estupefacto y sin palabras, no podía creerlo, se siente como un sueño loco. Lo primero en lo que pensé cuando comencé mi diseño fue en cómo el aire fluye a través y sobre el automóvil, luego cómo se mueve y qué tan rápido es y de ahí vino mi inspiración. Luego, por supuesto, quería representar a Miami y la carrera de Miami, así que todo eso fue la inspiración. Desde que comencé a estudiar la carrera de diseño gráfico quería diseñar algo para un auto, como una librea, un traje o un casco, e incluso antes de eso sabía que algún día quería trabajar en la Fórmula Uno, así que aproveché esta oportunidad de Oracle. Red Bull Racing es algo enorme. Esta será mi primera carrera, el auto tendrá mi diseño y estaré en el garaje. Va a ser una semana increíble".